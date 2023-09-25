Белый дом разослал письмо со списком реформ, которые должна провести Украина: о чем идет речь
Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо. Оно содержит список реформ, которые должна провести Украина для продолжения оказания ей военной помощи.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Кому адресовалось письмо
По данным УП это письмо было также отправлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и на адрес Офиса президента Украины.
В документе прописаны изменения приоритетности их внедрения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, один год, 18 месяцев.
В частности, они касаются функционирования Наблюдательных советов Государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти.
Также приоритетными в течение года отмечены изменения в работе Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств.
Ранее мы сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским упрекнул украинского лидера за коррупцию в Украине. Он отметил необходимость независимой борьбы с этим явлением и важности сильных, политически независимых антикоррупционных институтов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что договоренности с президентом США Джо Байденом будут выполнены. По его словам, чем быстрее, тем больше удастся сберечь жизней.