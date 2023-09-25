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Белый дом разослал письмо со списком реформ, которые должна провести Украина: о чем идет речь

25 сентября 2023 22:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Белый дом разослал письмо со списком реформ, которые должна провести Украина: о чем идет речь
Белый дом в Вашингтоне. Фото: The White House
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо. Оно содержит список реформ, которые должна провести Украина для продолжения оказания ей военной помощи.

Об этом сообщает   "Украинская правда".

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Кому адресовалось письмо

По данным УП это письмо было также отправлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и на адрес Офиса президента Украины.

В документе прописаны изменения приоритетности их внедрения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, один год, 18 месяцев.

В частности, они касаются функционирования Наблюдательных советов Государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти.

Также приоритетными в течение года отмечены изменения в работе Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств.

Письмо Белого дома
Письмо Белого дома. Фото: Скриншот
Письмо Белого дома
Письмо Белого дома. Фото: Скриншот
Письмо Белого дома
Письмо Белого дома. Фото: Скриншот
Письмо Белого дома
Письмо Белого дома. Фото: Скриншот

Ранее мы сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским упрекнул украинского лидера за коррупцию в Украине. Он отметил необходимость независимой борьбы с этим явлением и важности сильных, политически независимых антикоррупционных институтов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что договоренности с президентом США Джо Байденом будут выполнены. По его словам, чем быстрее, тем больше удастся сберечь жизней.

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