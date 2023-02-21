Лукашенківський режим посилює військову присутність біля кордону з Литовською республікою

Частина білоруських військ передислокувалася до кордону з Литвою. Рух колон з військовою технікою у Мінську був помічений у ніч з 20 на 21 лютого.

Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Білоруські війська на кордоні Литви

Міністерство оборони Республіки Білорусь заявило, що одна з військових частин Збройних сил передислокувалася в район литовського кордону.

Білоруська влада не назвала цю військову частину, але моніторингова група виявила, що йдеться про 358 окремий механізований батальйон 120-й бригади.

Ця бригада базується в білоруській столиці Мінську.

Нічний рух військ

Мешканці Мінська у ніч проти 21 лютого спостерігали рух підрозділів 120-ї бригади.

Ці війська чотирма колонами відправилися на північний захід держави, до кордонів з Литвою.

У цих колонах були помічені близько 75 одиниць техніки:

БМП — 35 одиниць;

Урал (КУНГ і тентовані) — 21;

УАЗ — 2-3;

КамАЗ — 8;

бензовоз — 2;

кран і вантажний маніпулятор.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни зазначив, що росія хоче поглинути елементи оборонної промисловості Білорусі. Кремль має намір посилити свою армію для підтримки тривалої війни проти України.

Фото: міноборони рф