Білорусь стягує військову техніку до литовського кордону, — моніторингова група
Частина білоруських військ передислокувалася до кордону з Литвою. Рух колон з військовою технікою у Мінську був помічений у ніч з 20 на 21 лютого.
Про це повідомляє Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
-
Масштабна програма українізації залізниці: в Україні розпочалось перейменування станцій
-
Розпочалася зустріч Байдена із президентом Польщі
-
Стратегічні підступи до Одещини під контролем ВМС, — Неїжпапа
-
Литва просить не переживати через новини про пересування білоруської техніки
-
"Динамо" хоче продати Шапаренка та Бущана: куди можуть піти зіркові футболісти
-
"Мирний план" Китаю: у Єврокомісії вказали на загрозу
-
Під час виступу путіна окупанти потужно обстріляли Херсон: є загиблі
-
Виступ Байдена у Польщі не буде відповіддю на послання путіна, — Салліван
-
Євген Сморигін написав комплімент колишній акторці "Дизель Шоу", яка пішла працювати на росіян
-
Санкції позначились на експорті російських меблів: на скільки упав дохід
Білоруські війська на кордоні Литви
Міністерство оборони Республіки Білорусь заявило, що одна з військових частин Збройних сил передислокувалася в район литовського кордону.
Білоруська влада не назвала цю військову частину, але моніторингова група виявила, що йдеться про 358 окремий механізований батальйон 120-й бригади.
Ця бригада базується в білоруській столиці Мінську.
Нічний рух військ
Мешканці Мінська у ніч проти 21 лютого спостерігали рух підрозділів 120-ї бригади.
Ці війська чотирма колонами відправилися на північний захід держави, до кордонів з Литвою.
У цих колонах були помічені близько 75 одиниць техніки:
- БМП — 35 одиниць;
- Урал (КУНГ і тентовані) — 21;
- УАЗ — 2-3;
- КамАЗ — 8;
- бензовоз — 2;
- кран і вантажний маніпулятор.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни зазначив, що росія хоче поглинути елементи оборонної промисловості Білорусі. Кремль має намір посилити свою армію для підтримки тривалої війни проти України.
Фото: міноборони рф