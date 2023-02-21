Лукашенко режим усиливает военное присутствие возле границ с Литовской республикой

Часть белорусских войск передислоцировалась к границе с Литвой. Движение колонн с военной техникой в Минске было замечено в ночь с 20 на 21 февраля.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Белорусские войска на границе Литвы

Министерство обороны Республики Беларусь заявило, что одна из воинских частей Вооруженных сил передислоцировалась в район литовской границы.

Белорусские власти не назвали эту воинскую часть, но мониторинговая группа обнаружила, что речь идет о 358-м отдельном механизированном батальоне 120-й бригады.

Эта бригада базируется в столице Беларуси Минска.

Ночное движение войск

Жители Минска в ночь на 21 февраля наблюдали движение подразделений 120-й бригады.

Эти войска четырьмя колоннами отправились на северо-запад государства, к границам с Литвой.

В этих колоннах было замечено около 75 единиц техники:

БМП — 35 единиц;

Урал (КУНГ и тентованные) — 21;

УАЗ — 2-3;

КамАЗ — 8;

бензовоз — 2;

кран и грузовой манипулятор.

Напомним, Институт изучения войны отметил, что россия хочет поглотить элементы оборонной промышленности Беларуси. Кремль намерен усилить свою армию для поддержки продолжительной войны против Украины.

Фото: минобороны рф