Беларусь стягивает военную технику к литовской границе, — мониторинговая группа
Часть белорусских войск передислоцировалась к границе с Литвой. Движение колонн с военной техникой в Минске было замечено в ночь с 20 на 21 февраля.
Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
-
Выступление Байдена в Польше не будет ответом на послание путина, — Салливан
-
Евгений Сморигин написал комплимент бывшей актрисе "Дизель Шоу", которая пошла работать на россиян
-
Санкции сказались на экспорте российской мебели: на сколько упал доход
-
"Россия в таежном тупике": Подоляк высмеял выступление путина перед парламентом
-
Эксперт расшифровал заявление путина о выходе из "ядерного" договора и его последствиях
-
Снежная лавина: украинцев предупредили об опасности
-
В Одессе зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19
-
Суд отказал адвокатам Дани Алвеса: что ждет футболиста
-
Что могло бы ускорить поставки танков Abrams в Украину: в США ответили
-
То, что делает украинцев несгибаемыми: Зеленский показал трогательные фото
Белорусские войска на границе Литвы
Министерство обороны Республики Беларусь заявило, что одна из воинских частей Вооруженных сил передислоцировалась в район литовской границы.
Белорусские власти не назвали эту воинскую часть, но мониторинговая группа обнаружила, что речь идет о 358-м отдельном механизированном батальоне 120-й бригады.
Эта бригада базируется в столице Беларуси Минска.
Ночное движение войск
Жители Минска в ночь на 21 февраля наблюдали движение подразделений 120-й бригады.
Эти войска четырьмя колоннами отправились на северо-запад государства, к границам с Литвой.
В этих колоннах было замечено около 75 единиц техники:
- БМП — 35 единиц;
- Урал (КУНГ и тентованные) — 21;
- УАЗ — 2-3;
- КамАЗ — 8;
- бензовоз — 2;
- кран и грузовой манипулятор.
Напомним, Институт изучения войны отметил, что россия хочет поглотить элементы оборонной промышленности Беларуси. Кремль намерен усилить свою армию для поддержки продолжительной войны против Украины.
Фото: минобороны рф