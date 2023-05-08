Білоруські "ополченці" у жовтих жилетах грозяться "брати Брюссель на танках"

Військові пенсіонери в Білорусі. Фото: скриншот з відео

У Волковиському районі Білорусі, який межує з Польщею та Литвою, військовим пенсіонерам роздали зброю та наказали охороняти порядок. Вони кажуть, що країни НАТО нібито загрожують їхній країні.

Про це повідомляє білоруський Telegram-канал.

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Пенсіонери з автоматами заявили, що якщо знадобиться, то вони дійдуть на танках до Брюсселя. ЗМІ Білорусі повідомляє, що у Волковиському районі нібито створили "потужний загін".

На камеру чоловіки розповіли, що не можуть сидіти вдома, коли для Білорусі існує загроза.

"Ми знаємо, що зараз НАТО на території Литви проводять навчання. Два діди до Берліна дійшли, повернулися. Два лягли там на їхній землі. Для НАТОвців можу сказати: якщо треба, то ми на танку приїдемо! Але не в Берлін, а в Брюссель", — сказав один з пенсіонерів.

Нагадаємо, у колонії Вітебська раптово помер політичний в'язень Микола Климович, засуджений за карикатуру диктатора Олександра Лукашенка.

Також ми писали, що у Білорусі вкотре перевірять бойову готовність підрозділів Збройних сил, яких залучають до реагування на кризові ситуації. Насамперед перевірятимуть підрозділи Збройних сил Білорусі, які дислокуються у Гродненській, Брестській та Мінській областях.

Додамо, 15 квітня Білорусь вкотре продовжила військові навчання, які тривають вже понад 50 тижнів.