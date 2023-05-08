Белорусские "ополченцы" в желтых жилетах грозятся "брать Брюссель на танках"

Военные пенсионеры в Беларуси. Фото: скриншот из видео

В Волковысском районе Беларуси, который граничит с Польшей и Литвой, военным пенсионерам раздали оружие и приказали охранять порядок. Они говорят, что страны НАТО якобы угрожают их стране.

Об этом сообщает белорусский Telegram-канал.

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Пенсионеры с автоматами заявили, что если понадобится, то они дойдут на танках в Брюссель. СМИ Беларуси сообщает, что в Волковысском районе якобы создали "мощный отряд".

Мужчины рассказали, что не могут сидеть дома, когда для Беларуси существует угроза.

"Мы знаем, что сейчас НАТО на территории Литвы проводят учения. Два деда до Берлина дошли, вернулись. Два легли там на их земле. Для НАТОвцев могу сказать: если надо, то мы на танке приедем! Но не в Берлин, а в Брюссель", — сказал один из пенсионеров.

Напомним, в колонии Витебска внезапно умер политический заключенный Николай Климович, осужденный за карикатуру диктатора Александра Лукашенко.

Также мы писали, что в Беларуси еще раз проверят боевую готовность подразделений Вооруженных сил, которых привлекают к реагированию на кризисные ситуации. В первую очередь, будут проверять подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые дислоцируются в Гродненской, Брестской и Минской областях.

Добавим, 15 апреля Беларусь еще раз продолжила военные учения, которые продолжаются уже более 50 недель.