У Білорусі засудили до восьми років колонії колишнього головного редактора видання Nextа
Сьогодні, 3 травня, у Білорусі засудили до восьми років ув'язнення колишнього головного редактора видання Nexta. Романа Протасевича звинуватили у змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом.
Про це повідомляє BAZA.
Ув'язнення у Білорусі
Прокуратура Білорусі просила для колишнього головного редактора Nexta Романа Протасевича десять років колонії.
До того ж було заочно засуджено до 20 років позбавлення волі в Білорусі засновника проєкту Степана Путила. Наразі він перебуває за кордоном.
Білоруська прокуратура також планує засудити колишню редакторку Яну Рудик. Вона також перебуває не в країні.
Нагадаємо, колишній головний редактор опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич в "інтерв’ю" провладному білоруському телеканалу ОНТ заявив, що визнає провину за статтею про організацію масових заворушень і поважає самопроголошеного президента Лукашенка.
Також ми писали, що раніше повідомлялося, що колишній головний редактор білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич готує позов до суду на ірландську авіакомпанію Ryanair. Під час активних протестів в білорусі в травні 2021 року літак, який прямував до Вільнюса з Протасевичем на борту, був екстрено посаджений в Мінську через повідомлення про мінування авіалайнера.
Додамо, засуджену на шість років у Білорусі росіянку Софію Сапегу можуть відправити у Росію. Там вона продовжить відбувати покарання.