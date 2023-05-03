У Білорусі засудили до восьми років колонії колишнього головного редактора видання Nextа

Колишній редактор видання Nexta Роман Протасевич. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 3 травня, у Білорусі засудили до восьми років ув'язнення колишнього головного редактора видання Nexta. Романа Протасевича звинуватили у змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом.

Про це повідомляє BAZA.

Читайте також:

Ув'язнення у Білорусі

Прокуратура Білорусі просила для колишнього головного редактора Nexta Романа Протасевича десять років колонії.

До того ж було заочно засуджено до 20 років позбавлення волі в Білорусі засновника проєкту Степана Путила. Наразі він перебуває за кордоном.

Засновник Nexta Степан Путило. Фото: t.me/nexta_tv

Білоруська прокуратура також планує засудити колишню редакторку Яну Рудик. Вона також перебуває не в країні.

Нагадаємо, колишній головний редактор опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич в "інтерв’ю" провладному білоруському телеканалу ОНТ заявив, що визнає провину за статтею про організацію масових заворушень і поважає самопроголошеного президента Лукашенка.

Також ми писали, що раніше повідомлялося, що колишній головний редактор білоруського опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич готує позов до суду на ірландську авіакомпанію Ryanair. Під час активних протестів в білорусі в травні 2021 року літак, який прямував до Вільнюса з Протасевичем на борту, був екстрено посаджений в Мінську через повідомлення про мінування авіалайнера.

Додамо, засуджену на шість років у Білорусі росіянку Софію Сапегу можуть відправити у Росію. Там вона продовжить відбувати покарання.