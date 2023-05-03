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В Беларуси приговорили к восьми годам колонии бывшего главного редактора издания Nextа

3 мая 2023 12:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Беларуси приговорили к восьми годам колонии бывшего главного редактора издания Nextа
Бывший редактор издания Nexta Роман Протасевич. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 3 мая, в Беларуси приговорили к восьми годам заключения бывшего главного редактора издания Nexta. Роман Протасевич был обвинен в сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Об этом сообщает BAZA.

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Прокуратура Беларуси запрашивала для бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича десять лет колонии.

К тому же было заочно приговорено к 20 годам лишения свободы в Беларуси основателя проекта Степана Путило. Сейчас он находится за границей.

Степан Путило
Основатель Nexta Степан Путило. Фото: t.me/nexta_tv

Белорусская прокуратура также планирует засудить бывшего редактора Яну Рудик. Она также находится не в стране.

Напомним, бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в "интервью" провластному белорусскому телеканалу ОНТ заявил, что признает вину по статье об организации массовых беспорядков и уважает самопровозглашенного президента Лукашенко.

Также мы писали, что ранее сообщалось, что бывший главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич готовит иск в суд на ирландскую авиакомпанию Ryanair. Во время активных протестов в Беларуси в мае 2021 года самолет, направлявшийся в Вильнюс с Протасевичем на борту, был экстренно посажен в Минске из-за сообщения о минировании авиалайнера.

Добавим, осужденную на шесть лет в Беларуси россиянку Софию Сапегу могут отправить в Россию. Там она продолжит отбывать наказание.

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