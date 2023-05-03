В Беларуси приговорили к восьми годам колонии бывшего главного редактора издания Nextа
Сегодня, 3 мая, в Беларуси приговорили к восьми годам заключения бывшего главного редактора издания Nexta. Роман Протасевич был обвинен в сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Об этом сообщает BAZA.
Заключение в Беларуси
Прокуратура Беларуси запрашивала для бывшего главного редактора Nexta Романа Протасевича десять лет колонии.
К тому же было заочно приговорено к 20 годам лишения свободы в Беларуси основателя проекта Степана Путило. Сейчас он находится за границей.
Белорусская прокуратура также планирует засудить бывшего редактора Яну Рудик. Она также находится не в стране.
Напомним, бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в "интервью" провластному белорусскому телеканалу ОНТ заявил, что признает вину по статье об организации массовых беспорядков и уважает самопровозглашенного президента Лукашенко.
Также мы писали, что ранее сообщалось, что бывший главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич готовит иск в суд на ирландскую авиакомпанию Ryanair. Во время активных протестов в Беларуси в мае 2021 года самолет, направлявшийся в Вильнюс с Протасевичем на борту, был экстренно посажен в Минске из-за сообщения о минировании авиалайнера.
Добавим, осужденную на шесть лет в Беларуси россиянку Софию Сапегу могут отправить в Россию. Там она продолжит отбывать наказание.