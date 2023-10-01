Битимемо по німецьких заводах: Медведєв розсмішив черговим маразмом

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв. Фото: росСМИ

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв зробив чергову маразматичну заяву. Його довели до істерики заяви міністрів оборони Великої Британії та Німеччини.

Свою неадекватну заяву Медведєв розмістив у Telegram.

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"Один новоспечений кретин — міністр оборони Британії — вирішив перенести англійські курси підготовки українських солдатів на територію самої України. Тобто перетворити своїх інструкторів на легальну мету для наших Збройних сил. Чудово розуміючи, що вони безжально знищуватимуться. Причому вже не як найманці, а як британські натовські фахівці", — написав Медведєв.

Стріляти у британських інструкторів Медведєву виявилося замало. Він хоче також завдавати удари по військових заводах у Німеччині.

"Інша дурниця — голова комітету з оборони ФРН із важковимовним прізвищем — вимагає негайно поставити хохлобандерівцям ракети Тaurus, щоб київський режим міг завдавати ударів по території Росії для ослаблення постачання нашої армії. Мовляв, це відповідає міжнародному праву. Ну в такому разі й удари по німецьких заводах, де ці ракети роблять, повністю відповідатимуть міжнародному праву", — написав чергову дурницю Медведєв.

Своє повідомленя він завершив черговою заявою про розв'язання західними країнами Третьої світової війни.

Раніше ми розповідали, що коментуючи російське вторгнення до Грузії у серпні 2008 року, соратник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Медведєв цинічно заявив, що Росія не мала іншого виходу, окрім як розпочати війну. Таким чином росіяни нібито змусили Грузію до миру.

Нагадуємо, що заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв істерично відреагував на мирний саміт у Джидді. За його словами, наразі переговори не потрібні.