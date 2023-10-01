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Будем бить по немецким заводам: Медведев рассмешил очередным маразмом

1 октября 2023 14:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Будем бить по немецким заводам: Медведев рассмешил очередным маразмом
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сделал очередное маразматическое заявление. Его довели до истерики заявления министров обороны Великобритании и Германии.

Свое неадекватное заявление Медведев разместил в Telegram.

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"Один новоиспеченный кретин — министр обороны Британии — решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины. То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооруженных сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причем уже не как наемники, а как британские натовские специалисты", — написал Медведев.

Стрелять в британских инструкторов Медведеву оказалось маловато. Он хочет также наносить удары по военным заводам в Германии.

"Другая ерунда — глава комитета по обороне ФРГ с труднопроизносимой фамилией — требует немедленно поставить хохлобандеровцам ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления поставок нашей армии. Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по заводах, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву", — написал очередную ерунду Медведев.

Свое сообщение он завершил очередным заявлением о разрешении западными странами Третьей мировой войны.

Ранее мы рассказывали, что комментируя российское вторжение в Грузию в августе 2008 года, соратник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Медведев цинично заявил, что у России нет другого выхода, кроме как начать войну. Таким образом, россияне якобы заставили Грузию к миру.

Напомним, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев истерически отреагировал на мирный саммит в Джидде. По его словам, сейчас переговоры не нужны.

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