"Інших варіантів не було": Медведєв цинічно прокоментував річницю вторгнення РФ до Грузії

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Коментуючи російське вторгнення до Грузії у серпні 2008 року соратник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Медведєв цинічно заявив, що Росія не мала іншого виходу, окрім як розпочати війну. Таким чином росіяни нібито змусили Грузію до миру.

Таку заяву зробив заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв.

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"Інших варіантів вже не було, оскільки Грузія тоді вже напала на Південну Осетію. Жертвами цього нападу стали також і наші миротворці, які забезпечували там порядок. Отже, інших варіантів, крім військового не було", — заявив Медведєв.

Він також упевнений, що якби не втручання Росії, то війна тривала бизначно довше.

"Якби ми оперативно не втрутиилися, це мало би важкі наслідки і бойові дії тривали би значно довше", — упевнений Медведєв.

Визнання грузинських територій окремим республіками

"Щодо визнання Абхазії та Південної Осетії незалежними суб'єктами, то ми дійсно обговорювали це питання в Раді національної безпеки, зважували усі "за" і "проти". Кінець-кінцем ось таке рішення було прийняте", — пояснив Медведєв.

Також Медведєв, який на той час був президентом Росії заявив, що особисто для нього визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії є важливою подією.

"Ця дата має для мене велике значення. Як і для населення цих двох республік", — резюмував він.

Вторгнення Росії до Грузії у серпні 2008 року

На початку серпня 2008 року підтримувані Росією сепаратисти з Південної Осетії почали обстрілювати грузинські прикордонні блокпости. Грузинська армія була вимушена розпочати бойові дії, щоб припинити ці провокації.

Після того, як формування осетинів були розбиті грузинською армією, Росія розпочала повномасштабне вторгнення до Грузії, якому ця невелика країна не могла протистояти на рівних.

Внаслідок бойових дій, які тривали з 7 по 12 серпня, російські війська тимчасово окупували грузинські міста Зугдіді, Сенакі, Поті та Горі, утримуючи ці райони за межами режиму припинення вогню.

Південні осетини знищили більшість етнічних грузинських сіл у Південній Осетії і були відповідальними за етнічну чистку грузин.

Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії від Грузії 26 серпня, а уряд Грузії розірвав дипломатичні відносини з Росією.

Нагадаємо, у Кремлі стали погрожувати анексією підконтрольних РФ грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії. Так в Росії хочуть реагувати на міфічні "провокації Заходу" у Грузії.