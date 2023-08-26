"Других вариантов не было": Медведев цинично прокомментировал годовщину вторжения РФ в Грузию

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Комментируя российское вторжение в Грузию в августе 2008 года, соратник президента РФ Владимира Путина Дмитрий Медведев цинично заявил, что Россия не имела другого выхода, кроме как начать войну. Таким образом, россияне якобы принудили Грузию к миру.

Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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"Других вариантов уже не было, поскольку Грузия тогда уже напала на Южную Осетию. Жертвами этого нападения стали также и наши миротворцы, которые обеспечивали там порядок. Следовательно, других вариантов кроме военного не было", — заявил Медведев.

Он также уверен, что если бы не вмешательство России, то война продолжалась бы значительно дольше.

"Если бы мы оперативно не вмешались, это имело бы тяжелые последствия и боевые действия продолжались бы гораздо дольше", — уверен Медведев.

Признание грузинских территорий отдельными республиками

"Что касается признания Абхазии и Южной Осетии независимыми субъектами, то мы действительно обсуждали этот вопрос в Совете национальной безопасности, взвешивали все "за" и "против". В конце концов, вот такое решение было принято", — пояснил Медведев.

Также Медведев, который в то время был президентом России, заявил, что лично для него признание независимости Абхазии и Южной Осетии является важным событием.

"Эта дата имеет для меня большое значение. Как и для населения этих двух республик", — резюмировал он.

Вторжение России в Грузию в августе 2008 года

В начале августа 2008 года поддерживаемые Россией сепаратисты из Южной Осетии начали обстреливать грузинские пограничные блокпосты. Грузинская армия была вынуждена приступить к боевым действиям, чтобы прекратить эти провокации.

После того, как формирование осетин были разбиты грузинской армией, Россия начала полномасштабное вторжение в Грузию, которому эта небольшая страна не могла противостоять на равных.

В результате продолжавшихся с 7 по 12 августа боевых действий российские войска временно оккупировали грузинские города Зугдиди, Сенаки, Поти и Гори, удерживая эти районы за пределами режима прекращения огня.

Южные осетины уничтожили большинство этнических грузинских сел в Южной Осетии и были ответственны за этническую чистку грузин.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии от Грузии 26 августа, а правительство Грузии разорвало дипломатические отношения с Россией.

Напомним, в Кремле стали угрожать аннексией подконтрольных РФ грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Так, в России хотят реагировать на мифические "провокации Запада" в Грузии.