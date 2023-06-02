Біженцям з України дозволили залишитися в Ізраїлі до кінця війни

Українці в Ізраїлі влаштовують акції проти війни. Фото: Посольство України в Державі Ізраїль

Біженці з України, які вже приїхали в Ізраїль, зможуть залишитися там до кінця війни. При чому на легальних підставах.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

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"На початку війни була велика хвиля біженців: Ізраїль прийняв близько 15 тисяч людей. Вони досі усі знаходяться в Ізраїлі на повністю легальних умовах. І доки триває війна, вони зможуть перебувати в Ізраїлі без жодних перешкод", — заявив посол.

При цьому Міхаель Бродський нагадав, що для всіх українців в Ізраїлі діє та сама система, яка й була раніше.

"Безвізовий режим працює, у цьому сенсі нічого не змінилося. Будь-який українець має право приїхати до Ізраїлю без візи. Як і людині з будь-якої країни, Ізраїль має право відмовити у в'їзді у точкових випадках", — додав Бродський.

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