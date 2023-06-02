Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Біженцям з України дозволили залишитися в Ізраїлі до кінця війни arrow

Біженцям з України дозволили залишитися в Ізраїлі до кінця війни

2 червня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Біженцям з України дозволили залишитися в Ізраїлі до кінця війни
Українці в Ізраїлі влаштовують акції проти війни. Фото: Посольство України в Державі Ізраїль
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Біженці з України, які вже приїхали в Ізраїль, зможуть залишитися там до кінця війни. При чому на легальних підставах.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Читайте також:

"На початку війни була велика хвиля біженців: Ізраїль прийняв близько 15 тисяч людей. Вони досі усі знаходяться в Ізраїлі на повністю легальних умовах. І доки триває війна, вони зможуть перебувати в Ізраїлі без жодних перешкод", — заявив посол.

При цьому Міхаель Бродський нагадав, що для всіх українців в Ізраїлі діє та сама система, яка й була раніше.

"Безвізовий режим працює, у цьому сенсі нічого не змінилося. Будь-який українець має право приїхати до Ізраїлю без візи. Як і людині з будь-якої країни, Ізраїль має право відмовити у в'їзді у точкових випадках", — додав Бродський. 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів спростив військовим виїзд на лікування за межі країни. Відтепер медичні заклади зможуть самостійно визначати необхідність направлення на лікування військовослужбовців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB