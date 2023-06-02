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Беженцам из Украины разрешили остаться в Израиле до конца войны

2 июня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Беженцам из Украины разрешили остаться в Израиле до конца войны
Украинцы в Израиле устраивают акции против войны. Фото: Посольство Украины в Государстве Израиль
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Беженцы из Украины, которые приехали в Израиль, смогут остаться там до конца войны. Причем на легальных основаниях.

Об этом в интервью рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

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"В начале войны была большая волна беженцев: Израиль принял около 15 тысяч человек. Они все еще находятся в Израиле на полностью легальных условиях. И пока продолжается война, они смогут находиться в Израиле без всяких препятствий", — заявил посол.

При этом Михаэль Бродский напомнил, что для всех украинцев в Израиле действует та же система, которая и была раньше.

"Безвизовый режим работает, в этом смысле ничего не изменилось. Любой украинец имеет право приехать в Израиль без визы. Как и человеку из любой страны, Израиль имеет право отказать во въезде в точечных случаях", — добавил Бродский.

Напомним, Кабинет Министров упростил военным выезд на лечение за пределы страны. Теперь медицинские учреждения смогут самостоятельно определять необходимость направления на лечение военнослужащих.

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