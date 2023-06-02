Блащак розповів, коли танки Abrams прибудуть до Польщі

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розповів, що перша партія американських танків Abrams прибуде до країни вже в кінці червня. Йдеться про 14 одиниць.

Про це Маріуш Блащак повідомив у Twitter.

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До Польщі також прибудуть три машини технічного захисту M88A2 Hercules.

"Розпочинається транспортування першої партії танків Abrams. Незабаром 14 танків M1A1 Abrams та три машини технічного захисту M88A2 Hercules вирушать до Польщі. Вони прибудуть до нашої країни наприкінці цього місяця", — повідомив Блащак.

Rozpoczyna się transport pierwszej partii czołgów Abrams. Niebawem do Polski wyruszy 14 czołgów M1A1 Abrams oraz 3 wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. Jeszcze w tym miesiącu dotrą do naszego kraju. pic.twitter.com/l1qpCP2pzI — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) June 2, 2023

Нагадаємо, Польща передала Україні майже усі бойові літаки МіГ-29, які мала на озброєнні. А от F-16, які хоче отримати від західних партнерів Україна, у Польщі дуже мало, тому вона не може поділитися ними із Збройними силами України.

Також ми писали, що 15 травня, до Польщі прибули перші пускові установки артилерійської системи M142 HIMARS. Міністр оборони Маріуш Блащак наголосив, що це техніка, яка чудово себе продемонструвала в Україні.