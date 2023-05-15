До Польщі прибули перші пускові установки HIMARS
Сьогодні, 15 травня, до Польщі прибули перші пускові установки артилерійської системи M142 HIMARS. Міністр оборони Маріуш Блащак наголосив, що це техніка, яка чудово себе продемонструвала в Україні.
Офіційна церемонія презентації HIMARS відбулася на першій базі транспортної авіації у Варшаві, передає Укрінформ.
HIMARS у Польщі
"Ми сьогодні приймаємо до польської армії комплекси HIMARS. Це — техніка, яка себе виправдала в руках України, яка зупиняє російську агресію", — наголосив Блащак.
За його словами, ці комплекси HIMARS передадуть на озброєння 16-ї механізованої дивізії ЗС Польщі. Її підрозділи дислокуються в північно-східній частині країни.
Зазначимо, що Польща у 2019 році придбала у США 20 комплексів HIMARS, зокрема 18 бойових та два навчальних.
Нагадаємо, близько 50 військовослужбовців із Сил територіальної оборони Польщі відновили пошуки повітряної кулі у районі міста Калеї, Польща. Ця куля прилетіла з боку Білорусі і була виявлена три дні тому.
Також ми писали, що представництво Польщі при Європейському Союзі оголосило, що Україна вже отримала від Польщі 14 радянських винищувачів МіГ-29, які були передані для зміцнення української обороноздатності. Також у Польщі сказали, що Україна отримала до 325 із 575 танків.
Додамо, у Польщі розпочалися військові навчання Anakonda 23. Вони триватимуть з 2 по 26 травня та стануть наймасштабнішими у цьому році.