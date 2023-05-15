До Польщі прибули перші пускові установки HIMARS

Військові поряд з комлексом HIMARS. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Сьогодні, 15 травня, до Польщі прибули перші пускові установки артилерійської системи M142 HIMARS. Міністр оборони Маріуш Блащак наголосив, що це техніка, яка чудово себе продемонструвала в Україні.

Офіційна церемонія презентації HIMARS відбулася на першій базі транспортної авіації у Варшаві, передає Укрінформ.

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"Ми сьогодні приймаємо до польської армії комплекси HIMARS. Це — техніка, яка себе виправдала в руках України, яка зупиняє російську агресію", — наголосив Блащак.

За його словами, ці комплекси HIMARS передадуть на озброєння 16-ї механізованої дивізії ЗС Польщі. Її підрозділи дислокуються в північно-східній частині країни.

Зазначимо, що Польща у 2019 році придбала у США 20 комплексів HIMARS, зокрема 18 бойових та два навчальних.

Нагадаємо, близько 50 військовослужбовців із Сил територіальної оборони Польщі відновили пошуки повітряної кулі у районі міста Калеї, Польща. Ця куля прилетіла з боку Білорусі і була виявлена три дні тому.

Також ми писали, що представництво Польщі при Європейському Союзі оголосило, що Україна вже отримала від Польщі 14 радянських винищувачів МіГ-29, які були передані для зміцнення української обороноздатності. Також у Польщі сказали, що Україна отримала до 325 із 575 танків.

Додамо, у Польщі розпочалися військові навчання Anakonda 23. Вони триватимуть з 2 по 26 травня та стануть наймасштабнішими у цьому році.