Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Польшу прибыли первые пусковые установки HIMARS arrow

В Польшу прибыли первые пусковые установки HIMARS

15 мая 2023 17:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Польшу прибыли первые пусковые установки HIMARS
Военные рядом с комплексом HIMARS. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 15 мая, в Польшу прибыли первые пусковые установки артиллерийской системы M142 HIMARS. Министр обороны Мариуш Блащак отметил, что это техника, которая прекрасно себя продемонстрировала в Украине.

Официальная церемония презентации HIMARS прошла на первой базе транспортной авиации в Варшаве, передает Укринформ.

Читайте также:

HIMARS в Польше

"Мы сегодня принимаем в польскую армию комплексы HIMARS. Это — техника, которая оправдала себя в руках Украины, которая останавливает российскую агрессию", — подчеркнул Блащак.

По его словам, эти комплексы HIMARS передадут на вооружение 16-й механизированной дивизии ВС Польши. Ее подразделения дислоцируются в северо-восточной части страны.

Отметим, что Польша в 2019 году приобрела у США 20 комплексов HIMARS, в том числе 18 боевых и два учебных.

Напомним, около 50 военнослужащих из Сил территориальной обороны Польши возобновили поиски воздушного шара в районе города Калеи, Польша. Этот шар прилетел со стороны Беларуси и был обнаружен три дня назад.

Также мы писали, что представительство Польши при Европейском Союзе объявило, что Украина уже получила от Польши 14 советских истребителей МиГ-29, которые переданы для укрепления украинской обороноспособности. Также в Польше сказали, что Украина получила 325 из 575 танков.

Добавим, в Польше начались военные учения Anakonda 23. Они продлятся со 2 по 26 мая и станут самыми масштабными в этом году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас