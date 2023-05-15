В Польшу прибыли первые пусковые установки HIMARS

Военные рядом с комплексом HIMARS. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Сегодня, 15 мая, в Польшу прибыли первые пусковые установки артиллерийской системы M142 HIMARS. Министр обороны Мариуш Блащак отметил, что это техника, которая прекрасно себя продемонстрировала в Украине.

Официальная церемония презентации HIMARS прошла на первой базе транспортной авиации в Варшаве, передает Укринформ.

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"Мы сегодня принимаем в польскую армию комплексы HIMARS. Это — техника, которая оправдала себя в руках Украины, которая останавливает российскую агрессию", — подчеркнул Блащак.

По его словам, эти комплексы HIMARS передадут на вооружение 16-й механизированной дивизии ВС Польши. Ее подразделения дислоцируются в северо-восточной части страны.

Отметим, что Польша в 2019 году приобрела у США 20 комплексов HIMARS, в том числе 18 боевых и два учебных.

Напомним, около 50 военнослужащих из Сил территориальной обороны Польши возобновили поиски воздушного шара в районе города Калеи, Польша. Этот шар прилетел со стороны Беларуси и был обнаружен три дня назад.

Также мы писали, что представительство Польши при Европейском Союзе объявило, что Украина уже получила от Польши 14 советских истребителей МиГ-29, которые переданы для укрепления украинской обороноспособности. Также в Польше сказали, что Украина получила 325 из 575 танков.

Добавим, в Польше начались военные учения Anakonda 23. Они продлятся со 2 по 26 мая и станут самыми масштабными в этом году.