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У Польщі розпочалися наймасштабніші військові навчання Anakonda 23

3 травня 2023 08:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі розпочалися наймасштабніші військові навчання Anakonda 23
Військовий Польщі тримає зброю в руках. Фото: Wojsko Polskie
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Польщі розпочалися військові навчання Anakonda 23. Вони триватимуть з 2 по 26 травня та стануть наймасштабнішими у цьому році. 

Про це йдеться на офіційному сайті Оперативного командування Збройних сил республіки Польща.

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"У рамках наймасштабніших нинішніх навчань під кодовою назвою Anakonda 23, з 2 по 26 травня цього року, солдати та військова техніка Збройних сил Польщі та союзних армій їздитимуть дорогами більшості воєводств Польщі", — йдеться у повідомленні.

Військові закликали людей не публікувати фотографії та інформацію про переміщення бійців.

"Не публікуйте інформацію та фотографії, що демонструють пересування військ. Не повідомляйте про місцезнаходження, дати та час проходження військових колон. Будь-які непродумані дії в мережі, особливо в умовах поточної геополітичної ситуації у світі, з показом важливих військових об'єктів, установки та пристрої можуть мати негативні наслідки для системи безпеки та оборони", — просять військові.

До того ж вони просять водіїв бути особливо уважними у разі зустрічі на дорозі військової техніки, адже в'їзд між транспортними засобами, що їдуть колоною, заборонений.

Навчання Anakonda 23: що відомо

Нинішні навчання Anakonda — вже дев'яті великі маневри польської армії. Заходи тісно координуються з американським Defender 23 та шведським Aurora 23 у рамках навчань союзників уздовж східного флангу НАТО, повідомляє tvn24.

Цього року Anakonda складається з чотирьох частин:

  • студійних навчань бойових ігор стратегічного та оперативного рівнів;
  • комбінованих військових навчань;
  • командно-штабних навчань із використанням комп'ютера;
  • експериментальних навчань.

Видання пише, що у навчанні візьмуть участь понад 12 тисяч польських військових та кілька сотень з країн НАТО та партнерів.

Військові будуть використовувати танки M1 Abrams, БМП M2 Bradley, гаубиці K9 Thunder та AHS Krab та реактивні установки Langusta.

Нагадаємо, Польща розпочала найбільшу за останні пів століття кампанію з переозброєння своєї армії. Це відбувається на тлі загрози з боку РФ, яка постійно зростає.

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