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В Польше начались самые масштабные военные учения Anakonda 23

3 мая 2023 08:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Польше начались самые масштабные военные учения Anakonda 23
Военный Польши держит оружие в руках. Фото: Wojsko Polskie
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Польше начались военные учения Anakonda 23. Они продлятся со 2 по 26 мая и станут самыми масштабными в этом году.

Об этом говорится на официальном сайте Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

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"В рамках самых масштабных нынешних учений под кодовым названием Anakonda 23, со 2 по 26 мая этого года, солдаты и военная техника Вооруженных сил Польши и союзных армий будут ездить по дорогам большинства воеводств Польши", — говорится в сообщении.

Военные призвали людей не публиковать фотографии и информацию о перемещении бойцов.

"Не публикуйте информацию и фотографии, демонстрирующие передвижение войск. Не сообщайте о местонахождении, датах и времени прохождения военных колонн. Любые непродуманные действия в сети, особенно в условиях текущей геополитической ситуации в мире, с показом важных военных объектов, установки и устройства могут иметь негативные последствия для системы безопасности и обороны", — просят военные.

К тому же они просят водителей быть особенно внимательными в случае встречи на дороге военной техники, ведь въезд между едущими колонной транспортными средствами запрещен.

Anakonda 23: что известно

Нынешние учения Anakonda — уже девятые крупные маневры польской армии. Мероприятия тесно координируются с американским Defender 23 и шведским Aurora 23 в рамках учений союзников вдоль восточного фланга НАТО, сообщает tvn24.

В этом году Anakonda состоит из четырех частей:

  • студийные учения боевых игр стратегического и оперативного уровней;
  • комбинированных военных учений;
  • командно-штабных учений с использованием компьютера;
  • экспериментальных учений.

Издание пишет, что в обучении примут участие более 12 тысяч польских военных и несколько сотен из стран НАТО и партнеров.

Военные будут использовать танки M1 Abrams, БМП M2 Bradley, гаубицы K9 Thunder и AHS Krab и реактивные установки Langusta.

Напомним, Польша начала крупнейшую за последние полвека кампанию по перевооружению своей армии. Это происходит на фоне постоянно растущей угрозы со стороны РФ.

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