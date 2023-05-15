Військові Польщі у пошуках повітряної кулі, яка прилетіла з боку Білорусі

Польські військові. Фото: Reuters

Близько 50 військовослужбовців із Сил територіальної оборони Польщі відновили пошуки повітряної кулі у районі міста Калеї, Польща. Ця куля прилетіла з боку Білорусі і була виявлена три дні тому.

Про це пише RMF.

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Згідно з інформацією, в рамках операції було направлено підрозділ у складі 50 бійців із 8-ї Куявсько-Поморської бригади територіальної оборони. Цей підрозділ вестиме активні пошуки на території, де імовірно можуть перебувати залишки повітряної кулі.

Прессекретар командування Територіальних військ та майор армії Вітольд Сура підтвердив цю інформацію у своїй заяві. Він зазначив, що військові сили були залучені до операції і вони розпочали пошуки на території.

Крім того, Сура звернувся до населення регіону із проханням про допомогу у пошуку. Він закликав усіх, хто виявить залишки повітряної кулі або має інформацію про його місцеперебування, негайно повідомити про це. Така допомога громадськості може бути вкрай важливою та корисною під час пошукової операції.

Нагадаємо, що невідомий об'єкт виявили у повітряному просторі Польщі. За попередніми даними, це розвідувальний аеростат, який, ймовірно, летів із Білорусі.

Раніше ми писали про те, що в Польщі заявили, що в лісі неподалік міста Бидгощ знайшли уламки крилатої ракети РФ. Йдеться про Х-55. Цієї ракети немає на складах та озброєнні польської армії. ЗМІ пишуть, що ракета прилетіла зі східного кордону, мабуть, із Білорусі. Видання також нагадало, що в середині грудня 2022 року окупанти масово обстріляли територію України. Тоді росіяни використали бомбардувальники Су-34, які дислокувалися в Білорусі.