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Военные Польши в поисках воздушного шара, который прилетел со стороны Беларуси

15 мая 2023 14:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военные Польши в поисках воздушного шара, который прилетел со стороны Беларуси
Польские военные. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Около 50 военнослужащих из Сил территориальной обороны Польши возобновили поиски воздушного шара в районе города Калее, Польша. Этот шар прилетел со стороны Беларуси и был обнаружен три дня назад. 

Об этом пишет RMF.

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Согласно информации, в рамках операции было направлено подразделение в составе 50 бойцов из 8-й Куявско-Поморской бригады территориальной обороны. Это подразделение будет вести активные поиски на территории, где предположительно могут находиться остатки воздушного шара.

Пресс-секретарь командования Территориальных войск и майор армии Витольд Сура подтвердил эту информацию в своем заявлении. Он указал, что военные силы были привлечены к операции и они приступили к поискам на территории.

Кроме того, Сура обратился к населению региона с просьбой о помощи в поиске. Он призвал всех, кто обнаружит остатки воздушного шара или имеет информацию о его местонахождении, немедленно сообщить об этом. Такая помощь общественности может быть крайне важной и полезной в ходе поисковой операции.

Напомним, что неизвестный объект обнаружили в воздушном пространстве Польши. По предварительным данным, это разведывательный аэростат, который, вероятно, летел из Беларуси.

Ранее мы писали о том, что в Польше заявили, что в лесу недалеко от города Быдгощ нашли обломки крылатой ракеты РФ. Речь идет о Х-55. Этой ракеты нет на складах и вооружении польской армии. СМИ пишут, что ракета прилетела с восточной границы, вероятно, из Беларуси. Издание также напомнило, что в середине декабря 2022 года оккупанты массированно обстреляли территорию Украины. Тогда россияне использовали бомбардировщики Су-34, которые дислоцировались в Беларуси.

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