Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В воздушном пространстве Польши обнаружили неизвестный объект arrow

В воздушном пространстве Польши обнаружили неизвестный объект

13 мая 2023 12:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В воздушном пространстве Польши обнаружили неизвестный объект
Министр обороны Польши Мариуш Блащак. Фото: Facebook\Минобороны Польши
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Неизвестный объект обнаружили в воздушном пространстве Польши. По предварительным данным, это разведывательный аэростат, который, вероятно, летел из Беларуси.

Об этом сообщает Министерство обороны Польши.

Читайте также:

Подробности

Центр воздушных операций зафиксировал появление в воздушном пространстве Польши прилетевшего с направления Беларуси объекта. По информации, вероятно, это воздушный шар наблюдения.

"У города Рипина с объектом потеряна радиолокационная связь. Его пытаются восстановить" , — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше заявили, что в лесу недалеко от города Быдгощ нашли обломки крылатой ракеты РФ. Речь идет о Х-55. Этой ракеты нет на складах и вооружении польской армии. СМИ пишут, что ракета прилетела с восточной границы, вероятно, из Беларуси. Издание также напомнило, что в середине декабря 2022 года оккупанты массированно обстреляли территорию Украины. Тогда россияне использовали бомбардировщики Су-34, дислоцировавшиеся в Беларуси.

На днях Представительство Польши при Европейском Союзе объявило, что Украина уже получила от Польши 14 советских истребителей МиГ-29, которые были переданы для укрепления украинской обороноспособности. Также в Польше сказали, что Украина получила 325 из 575 танков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас