В воздушном пространстве Польши обнаружили неизвестный объект

Министр обороны Польши Мариуш Блащак. Фото: Facebook\Минобороны Польши

Неизвестный объект обнаружили в воздушном пространстве Польши. По предварительным данным, это разведывательный аэростат, который, вероятно, летел из Беларуси.

Об этом сообщает Министерство обороны Польши.

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Центр воздушных операций зафиксировал появление в воздушном пространстве Польши прилетевшего с направления Беларуси объекта. По информации, вероятно, это воздушный шар наблюдения.

"У города Рипина с объектом потеряна радиолокационная связь. Его пытаются восстановить" , — говорится в сообщении.

Центр Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, ktery wleciał z kierunku Białorusi. Zgodnie z informacjami COP prawdopodobnie это к balon obserwacyjny. Kontakt radarowy został utracony в окрестностях Rypina. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 13, 2023

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше заявили, что в лесу недалеко от города Быдгощ нашли обломки крылатой ракеты РФ. Речь идет о Х-55. Этой ракеты нет на складах и вооружении польской армии. СМИ пишут, что ракета прилетела с восточной границы, вероятно, из Беларуси. Издание также напомнило, что в середине декабря 2022 года оккупанты массированно обстреляли территорию Украины. Тогда россияне использовали бомбардировщики Су-34, дислоцировавшиеся в Беларуси.

На днях Представительство Польши при Европейском Союзе объявило, что Украина уже получила от Польши 14 советских истребителей МиГ-29, которые были переданы для укрепления украинской обороноспособности. Также в Польше сказали, что Украина получила 325 из 575 танков.