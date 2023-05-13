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У повітряному просторі Польщі виявили невідомий об‘єкт

13 травня 2023 12:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У повітряному просторі Польщі виявили невідомий об‘єкт
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Фото: Facebook\Міноборони Польщі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Невідомий обʼєкт виявили в повітряному просторі Польщі. За попередніми даними — це розвідувальний аеростат, який, ймовірно, летів з Білорусі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.

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Деталі

Центр повітряних операцій зафіксував появу в повітряному просторі Польщі об'єкта, який прилетів з напрямку Білорусі. За інформацією, ймовірно, це повітряна куля спостереження.

"Біля міста Рипіна з обʼєктом втрачено радіолокаційний зв'язок. Його намагаються відновити", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі заявили, що у лісі неподалік міста Бидгощ знайшли уламки крилатої ракети РФ. Йдеться про Х-55. Цієї ракети немає на складах та на озброєнні польської армії. ЗМІ пишуть, що ракета прилетіла зі східного кордону, ймовірно, з Білорусі. Видання також нагадало, що у середині грудня 2022 року окупанти масовано обстріляли територію України. Тоді росіяни використовували бомбардувальники Су-34, які дислокувалися у Білорусі.

Також днями Представництво Польщі при Європейському Союзі оголосило, що Україна вже отримала від Польщі 14 радянських винищувачів МіГ-29, які були передані для зміцнення української обороноздатності. Також у Польщі сказали, що Україна отримала до 325 із 575 танків.

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