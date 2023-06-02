Блащак рассказал, когда танки Abrams прибудут в Польшу

Министр обороны Польши Мариуш Блащак. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что первая партия американских танков Abrams прибудет в страну уже в конце июня. Речь идет о 14 единицах.

Об этом Мариуш Блащак сообщил в Twitter.

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В Польшу также прибудут три машины технической защиты M88A2 Hercules.

"Начинается транспортировка первой партии танков Abrams. Вскоре 14 танков M1A1 Abrams и три машины технической защиты M88A2 Hercules отправятся в Польшу. Они прибудут в нашу страну в конце этого месяца", — сообщил Блащак.

Распоряжение транспорта pierwszej partii czołgów Abrams. Niebawem do Polski wyruszy 14 czołgów M1A1 Абрамы 3 wozy technicznego M88A2 Hercules. Jeszcze в том miesiącu dotrą do naszego kraju. pic.twitter.com/l1qpCP2pzI -- Mariusz Błaszczak ( @ mblaszczak ) June 2, 2023

Напомним, Польша передала Украине почти все боевые самолеты МиГ-29, которые имели на вооружении. А вот F-16, которые хочет получить от западных партнеров Украины, в Польше очень мало, поэтому она не может поделиться с Вооруженными силами Украины.

Также мы писали, что 15 мая в Польшу прибыли первые пусковые установки артиллерийской системы M142 HIMARS. Министр обороны Мариуш Блащак подчеркнул, что это прекрасно продемонстрировавшая себя в Украине техника.