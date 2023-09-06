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Блінкен анонсував новий пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів

6 вересня 2023 22:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Блінкен анонсував новий пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів
Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен. Фото: USM
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сполучені Штати нададуть Україні ще один пакет допомоги на понад 1 млрд доларів. Він включатиме як посилення протиповітряної оборони, так і допомогу цивільному населенню.

Про це оголосив глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

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"Сьогодні ми анонсуємо новий пакет допомоги з бюджетом понад 1 млрд доларів. Він включає 665 млн доларів для цивільної безпеки. Загалом, від початку російської агресії ми передали допомогу на понад 43 млрд доларів. З минулого року, з моменту, як я тут був рік тому, українські сили забрали понад 50 відсотків окупованих територій", — заявив Блінкен.

Голова Держдепу додав, що ці кошти в першу чергу будуть спрямовані на посилення протиповітряної оборони України. 

Раніше ми розповідали, що Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило про новий пакет військової допомоги для України. Це 46-й пакет допомоги, наданий із запасів Міноборони США.

Нагадуємо, США вперше передадуть нашій країні бронебійні боєприпаси, які мають збіднений уран. Раніше щодо їхнього постачання було багато суперечок.

 

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