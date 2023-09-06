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Блинкен анонсировал новый пакет помощи Украине на $1 млрд

6 сентября 2023 22:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Блинкен анонсировал новый пакет помощи Украине на $1 млрд
Глава Госдепа США Энтони Блинкен. Фото: USM
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Соединенные Штаты предоставит Украине еще один пакет помощи более чем на $1 млрд. Он будет включать как усиление противовоздушной обороны, так и помощь гражданскому населению.

Об этом объявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

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"Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи с бюджетом более $1 млрд. Он включает $665 млн для гражданской безопасности. В общем, с начала российской агрессии мы передали помощь более чем на $43 млрд. С прошлого года, с момента как я здесь был год назад, украинские силы забрали более 50 процентов оккупированных территорий", — заявил Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что эти средства в первую очередь будут направлены на усиление противовоздушной обороны Украины.

Ранее мы говорили, что министерство обороны Соединенных Штатов Америки объявило о новом пакете военной помощи для Украины. Это 46-й пакет помощи, предоставленный из запасов Минобороны США.

Напомним, США впервые передадут нашей стране бронебойные боеприпасы, которые имеют обедненный уран. Раньше по поводу их поставок было много споров.

 

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