Блінкен неочікувано з'явився на сцені з гітарою та заспівав пісню

Держсекретар США Ентоні Блінкен на сцені. Фото: скриншот з відео

Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив фронтменом музичного гурту на сцені. Таким чином він показав нововведену ініціативу "музичної дипломатії".

Про це пише "Європейська правда".

Читайте також:

Що відомо про ініціативу

Зазначається, що американський політик створив нову ініціативу, яка стосується дипломатії культури. Її назва — Global Music Diplomacy Initiative.

Під час її презентації Ентоні Блінкен з'явився на сцені в ролі гітариста та вокаліста. Там він виконав з гуртом блюзовий стандарт Hoochie Coochie Man. Його вперше ще у 50-тих роках зіграв у записі американський співак та гітарист Мадді Вотерс.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023

У своїх соцмережах держсекретар США зауважував, що є гітаристом-аматором. Але такий виступ є не першим його проявом в ролі музиканта та топ-чиновника.

Як відомо, така ініціатива була створена для дипломатії, тобто "для просування миру і демократії та підтримки ширших цілей політики США".

Яка мета ініціативи

"Метою ініціативи є використання можливостей державно-приватного партнерства для створення музичної екосистеми, що сприяє розвитку економічної рівності та креативної економіки, створює можливості і забезпечує доступ до освіти", — зауважили у повідомленні Держдепу США.

Крім того, буде доступна менторська програма American Music Mentorship Program для того, аби були можливі візити артистів середнього рівня до США. Таким чином будуть налагоджені зв’язки, які стосуватимуться майбутнього розвитку. Перша частина програми повинна відбутися восени 2024 року.

Проєкт для українських музикантів

Також один із проєктів American Music Abroad Academy Cleveland спрямують на українських професійних молодих музичних виконавців, аби вони обмінялися досвідом з колегами з усього світу. Також вони матимуть консультації з фахівцями США щодо збереження культурної ідентичності завдяки музиці.

"Крім того, у співпраці програми академічних обмінів Фулбрайт і Центру виконавського мистецтва ім. Джона Кеннеді запускають стипендію для іноземних науковців на перетині, які зацікавлені досліджувати, як різні види мистецтва впливають на здоров’я і добробут людства. Конкурс на стипендію відбудеться цієї осені", — додали у виданні.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка отримала престижну нагороду Changemaker Award від Міжнародної мовної конвенції за внесок пісенного конкурсу "Євробачення", як найбільшої музичної події у світі, в суспільство та культуру.