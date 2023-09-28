Блинкен неожиданно появился на сцене с гитарой и спел песню

Госсекретарь США Энтони Блинкен на сцене. Фото: скриншот с видео

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил фронтменом музыкальной группы на сцене. Таким образом, он показал нововведенную инициативу "музыкальной дипломатии".

Об этом пишет "Европейская правда".

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Что известно об инициативе

Отмечается, что американский политик создал новую инициативу, касающуюся дипломатии культуры. Ее название — Global Music Diplomacy Initiative.

Во время ее презентации Энтони Блинкен появился на сцене в роли гитариста и вокалиста. Там он выполнил с группой блюзовый стандарт Hoochie Coochie Man. Его впервые еще в 50-х годах сыграл в записи американский певец и гитарист Мадди Уотерс.

Я должен pass up tonight's opportunity к сочетанию музыкальной и diplomacy. Была причина поощрения @StateDept 's New Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023

В своих соцсетях госсекретарь США замечал, что является гитаристом-любителем. Но такое выступление не первое его проявление в роли музыканта и топ-чиновника.

Как известно, такая инициатива была создана для дипломатии, то есть "для продвижения мира и демократии и поддержки более широких целей политики США".

Какова цель инициативы

"Целью инициативы является использование возможностей государственно-частного партнерства для создания музыкальной экосистемы, которая способствует развитию экономического равенства и креативной экономики, создает возможности и обеспечивает доступ к образованию", — отметили в сообщении Госдепа США.

Кроме того, будет доступна менторская программа American Music Mentorship Program для того, чтобы были возможны визиты артистов среднего уровня в США. Таким образом, будут налажены связи, которые будут касаться будущего развития. Первая часть программы должна пройти осенью 2024 года.

Проект для украинских музыкантов

Также один из проектов American Music Abroad Academy Cleveland будет направлен на украинских профессиональных молодых музыкальных исполнителей, чтобы они обменялись опытом с коллегами со всего мира. Также у них будет консультация со специалистами США по сохранению культурной идентичности благодаря музыке.

"Кроме того, в сотрудничестве программы академических обменов Фулбрайт и Центра исполнительского искусства им. Джона Кеннеди запускают стипендию для иностранных ученых на пересечении, которые заинтересованы исследовать, как разные виды искусства влияют на здоровье и благосостояние человечества. Конкурс на стипендию состоится этой осенью", — добавили в издании.

Напомним, Европейский языковой союз получил престижную награду Changemaker Award от Международной языковой конвенции за вклад песенного конкурса "Евровидение", как крупнейшего музыкального события в мире, в общество и культуру.