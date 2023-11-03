Візит Блінкена до Ізраїлю — про що говоритимуть політики

Державний секретар США Ентоні Блінкен перед від'їздом до Ізраїлю. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб тиснути на уряд країни через наступ в секторі Гази сьогодні, 3 листопада. Зазначається, що наразі у світі зростає рівень міжнародного засудження через збільшення кількості жертв серед мирних жителів.

Про це повідомляє CNN.

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Як відомо, Блінкен має зустрітися з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та іншими високопосадовцями, адже уряд Сполучених Штатів Америки намагається і далі знайти банас між підтримкою Ізраїлю та публічним закликом до країни зробити захист для цивільного населення.

"У коментарі для преси перед відльотом з Вашингтона в четвер Блінкен заявив, що планує обговорити з ізраїльським урядом "поточну кампанію проти терористичної організації ХАМАС" і "кроки, які необхідно вжити для захисту цивільного населення"", — йдеться у матеріалі.

Питання щодо заручників ХАМАС

Крім того, держсекретар США хоче обговорити питання заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, аби запобігти ширшому регіональному конфлікту.

"Блінкен відмовився вдаватися в подробиці щодо "конкретних кроків" для кращого захисту цивільного населення, а також не надав прямої відповіді на питання, чи проявив Ізраїль стриманість у своєму наступі до цього часу", — зауважили журналісти.

Своєю чергою він засудив терористичну організацію за "цинічне і жахливе" використання мирних жителів для живого щита та заявив, що це "перехресний вогонь з боку ХАМАС".

Нагадаємо, США та Ізраїль активно обговорюють майбутнє сектора Гази. Є ймовірність, що туди можуть ввести іноземні війська, якщо ЦАХАЛ вдасться витіснити ХАМАС.