Візит Блінкена до Ізраїлю — про що говоритимуть політики

Блінкен прибув до Ізраїлю на тлі зростаючого засудження дій в Газі, — CNN
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб тиснути на уряд країни через наступ в секторі Гази сьогодні, 3 листопада. Зазначається, що наразі у світі зростає рівень міжнародного засудження через збільшення кількості жертв серед мирних жителів.
Про це повідомляє CNN.
Про що будуть говорити посадовці
Як відомо, Блінкен має зустрітися з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та іншими високопосадовцями, адже уряд Сполучених Штатів Америки намагається і далі знайти банас між підтримкою Ізраїлю та публічним закликом до країни зробити захист для цивільного населення.
"У коментарі для преси перед відльотом з Вашингтона в четвер Блінкен заявив, що планує обговорити з ізраїльським урядом "поточну кампанію проти терористичної організації ХАМАС" і "кроки, які необхідно вжити для захисту цивільного населення"", — йдеться у матеріалі.
Питання щодо заручників ХАМАС
Крім того, держсекретар США хоче обговорити питання заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, аби запобігти ширшому регіональному конфлікту.
"Блінкен відмовився вдаватися в подробиці щодо "конкретних кроків" для кращого захисту цивільного населення, а також не надав прямої відповіді на питання, чи проявив Ізраїль стриманість у своєму наступі до цього часу", — зауважили журналісти.
Своєю чергою він засудив терористичну організацію за "цинічне і жахливе" використання мирних жителів для живого щита та заявив, що це "перехресний вогонь з боку ХАМАС".
Нагадаємо, США та Ізраїль активно обговорюють майбутнє сектора Гази. Є ймовірність, що туди можуть ввести іноземні війська, якщо ЦАХАЛ вдасться витіснити ХАМАС.
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