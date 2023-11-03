Визит Блинкена в Израиль — о чем будут говорить политики

Государственный секретарь США Энтони Блинкен перед отъездом в Израиль. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, чтобы давить на правительство страны из-за наступления в секторе Газа сегодня, 3 ноября. Отмечается, что в мире растет уровень международного осуждения из-за увеличение количества жертв среди мирных жителей.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

О чем будут говорить чиновники

Как известно, Блинкен должен встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими чиновниками, ведь правительство Соединенных Штатов Америки пытается и дальше найти банас между поддержкой Израиля и публичным призывом к стране оказать защиту гражданскому населению.

"В комментарии для прессы перед отлетом из Вашингтона в четверг Блинкен заявил, что планирует обсудить с израильским правительством "текущую кампанию против террористической организации ХАМАС" и "шаги, которые необходимо принять для защиты гражданского населения"", — говорится в материале.

Вопрос о заложниках ХАМАС

Кроме того, госсекретарь США хочет обсудить вопросы заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, чтобы предотвратить более широкий региональный конфликт.

"Блинкен отказался вдаваться в подробности относительно "конкретных шагов" для лучшей защиты гражданского населения, а также не предоставил прямого ответа на вопрос, проявил ли Израиль воздержание в своем наступлении до сих пор", — отметили журналисты.

В свою очередь, он осудил террористическую организацию за "циничное и ужасное" использование мирных жителей для живого щита и заявил, что это "перекрестный огонь со стороны ХАМАС".

Напомним, США и Израиль активно обсуждают будущее сектора Газа. Есть вероятность, что туда могут ввести иностранные войска, если ЦАХАЛ удастся вытеснить ХАМАС.