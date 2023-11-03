Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Блинкен прибыл в Израиль на фоне растущего осуждения действий в Газе, — CNN arrow

Блинкен прибыл в Израиль на фоне растущего осуждения действий в Газе, — CNN

3 ноября 2023 08:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Визит Блинкена в Израиль — о чем будут говорить политики
Государственный секретарь США Энтони Блинкен перед отъездом в Израиль. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, чтобы давить на правительство страны из-за наступления в секторе Газа сегодня, 3 ноября. Отмечается, что в мире растет уровень международного осуждения из-за увеличение количества жертв среди мирных жителей.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

О чем будут говорить чиновники

Как известно, Блинкен должен встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими чиновниками, ведь правительство Соединенных Штатов Америки пытается и дальше найти банас между поддержкой Израиля и публичным призывом к стране оказать защиту гражданскому населению.

"В комментарии для прессы перед отлетом из Вашингтона в четверг Блинкен заявил, что планирует обсудить с израильским правительством "текущую кампанию против террористической организации ХАМАС" и "шаги, которые необходимо принять для защиты гражданского населения"", — говорится в материале.

Вопрос о заложниках ХАМАС

Кроме того, госсекретарь США хочет обсудить вопросы заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, чтобы предотвратить более широкий региональный конфликт.

"Блинкен отказался вдаваться в подробности относительно "конкретных шагов" для лучшей защиты гражданского населения, а также не предоставил прямого ответа на вопрос, проявил ли Израиль воздержание в своем наступлении до сих пор", — отметили журналисты.

В свою очередь, он осудил террористическую организацию за "циничное и ужасное" использование мирных жителей для живого щита и заявил, что это "перекрестный огонь со стороны ХАМАС".

Напомним, США и Израиль активно обсуждают будущее сектора Газа. Есть вероятность, что туда могут ввести иностранные войска, если ЦАХАЛ удастся вытеснить ХАМАС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Актуальное по теме