Ізраїль увійшов в сектор Гази — ЦАХАЛ оточує місто й готується до штурму

ЦАХАЛ у секторі Гази. На передньому плані видно танк "Меркава". Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Ізраїльська армія увійшла в сектор Гази, і розпочала міські бої. Наразі ЦАХАЛ оточує місто, щоб завершити підготовку до штурму.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на начальника генштабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві.

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"Ми просунулися на ще один значний етап війни. Сили знаходяться в центрі північної частини Гази, діють у місті Газа, оточують його, поглиблюють наземний наступ і досягають успіхів", — заявив Галеві, виступаючи на одній з авіабаз ЦАХАЛу.

Він додав, що ізраїльські війська ведуть бойові дії в умовах щільної та складної міської забудови, що потребує професійного ведення бою та мужності.

За словами Галеві, військові вступають у ближній бій лише після точної розвідки та за вогневої підтримки з повітря та моря. Він зазначив, що від початку наземної операції у секторі Гази загинули 18 ізраїльських солдатів. Наразі ізраїльські армійці готуються до штурму.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські війська просунулися далі, ніж на околиці міста Газа.

"Ми перебуваємо на піку бою. Ми досягли вражаючих успіхів і пройшли околиці міста Газа. Ми просуваємося вперед", — йдеться у заяві канцелярії ізраїльського політика.

Відзначимо, що ізраїльські військові 2 листопада просунулися до міста Газа, але натрапили на опір бойовиків ХАМАСу, які обстрілювали ізраїльських армійців з мінометів. Лише поява танків ізраїльських танків "Меркава" змогла переломити хід бою на користь ЦАХАЛу.

Нагадаємо, що раніше Ємен офіційно оголосив війну Ізраїлю та пригрозив потужною атакою. Натомість США та Ізраїль планують введення до Гази контингент "багатонаціональних сил", або миротворців ООН.