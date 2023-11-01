ЦАХАЛ ліквідували ватажка ХАМАС, який керував атакою 7 жовтня на Ізраїль

Бійці ЦАХАЛ. Фото: Google

Ізраїльські збройні сили знищили у секторі Гази командира батальйону ХАМАСу "Центральна Джабалія" Ібрагіма Біарі. Він причетний до атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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За повідомленням пресслужби ізраїльських військових, внаслідок авіаудару загинули Біарі та кілька інших терористів, а також обвалилися підземні тунелі ХАМАСу, внаслідок чого було зруйновано кілька прилеглих будівель.

За даними ЦАХАЛу, Біарі був одним із польових командирів ХАМАСу, відповідальних за те, що 7 жовтня члени загону бойовиків "Нухби" направили террористів на вторгнення в Ізраїль.

У ЦАХАЛі заявляють, що авіаудар по Джабалії був частиною "широкомасштабного удару" по бойовиках ХАМАСу та інфраструктурі, що належить бандформуванню мусульманських терористів "Центральна Джабалія".

Нагадаємо, що раніше ізраїльські військовики вступили у стрілецький бій з бойовиками ХАМАС у підземних тунелях. Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про початок третього етапу війни — розширення сухопутної операції.