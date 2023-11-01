Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ЦАХАЛ ліквідували ватажка ХАМАС, який керував атакою 7 жовтня на Ізраїль arrow

ЦАХАЛ ліквідували ватажка ХАМАС, який керував атакою 7 жовтня на Ізраїль

1 листопада 2023 00:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ЦАХАЛ ліквідували ватажка ХАМАС, який керував атакою 7 жовтня на Ізраїль
Бійці ЦАХАЛ. Фото: Google
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Ізраїльські збройні сили знищили у секторі Гази командира батальйону ХАМАСу "Центральна Джабалія" Ібрагіма Біарі. Він причетний до атаки на Ізраїль 7 жовтня.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Читайте також:

Смерть терориста

За повідомленням пресслужби ізраїльських військових,  внаслідок авіаудару загинули Біарі та кілька інших терористів, а також обвалилися підземні тунелі ХАМАСу, внаслідок чого було зруйновано кілька прилеглих будівель.

За даними ЦАХАЛу, Біарі був одним із польових командирів ХАМАСу, відповідальних за те, що 7 жовтня члени загону бойовиків "Нухби" направили террористів на вторгнення в Ізраїль.

У ЦАХАЛі заявляють, що авіаудар по Джабалії був частиною "широкомасштабного удару" по бойовиках ХАМАСу та інфраструктурі, що належить бандформуванню мусульманських терористів "Центральна Джабалія".

Нагадаємо, що раніше ізраїльські військовики вступили у стрілецький бій з бойовиками ХАМАС у підземних тунелях. Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про початок третього етапу війни — розширення сухопутної операції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Новина з відео

07:15 Шикарний пиріг за бабусиними рецептом, який смачніший за торт

Актуальне по темі