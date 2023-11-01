ЦАХАЛ ликвидировали главаря ХАМАС, руководившего атакой 7 октября на Израиль

Бойцы ЦАХАЛ. Фото: Google

Израильские вооруженные силы уничтожили в секторе Газа командира батальона ХАМАСа "Центральная Джабалия" Ибрагима Биари. Он причастен к атаке на Израиль 7 октября.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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По сообщению пресс-службы израильских военных, в результате авиаудара погибли Биари и несколько других террористов, а также обрушились подземные тоннели ХАМАСа, в результате чего были разрушены несколько близлежащих зданий.

По данным ЦАХАЛа, Биари был одним из полевых командиров ХАМАС, ответственных за то, что 7 октября члены отряда боевиков "Нухбы" направили террористов на вторжение в Израиль.

В ЦАХАЛе заявляют, что авиаудар по Джабалии был частью "широкомасштабного удара" по боевикам ХАМАС и инфраструктуре, принадлежащей бандформированию мусульманских террористов "Центральная Джабалия".

Напомним, что ранее израильские военные вступили в стрелковое сражение с боевиками ХАМАС в подземных тоннелях. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны — расширении сухопутной операции.