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ЦАХАЛ вступив у бій із бойовиками ХАМАС у підземних тунелях

31 жовтня 2023 14:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЦАХАЛ вступив у бій із бойовиками ХАМАС у підземних тунелях
Ізраїльські військові. Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ізраїльські оборонні сили (ЦАХАЛ) розпочали операцію на території Сектору Газа, зіткнувшись із бойовиками ХАМАС у підземних тунелях. У цій мережі тунелів було знайдено та знищено військову техніку противника.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

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Бої з бойовиками у тунелях

Головний командир Південного командування ЦАХАЛ Ярон Фінкельман розповів, що їхні війська активно атакують позиції ХАМАС та інших терористичних груп у Газі.

"Наші бійці зараз на передньому краї бойових дій. Вони беруть участь у жорстоких зіткненнях, внаслідок яких багато терористів було вбито. Відбуваються прямі сутички та спроби встановлення зв'язку з противником", — зазначив Фінкельман.

Представник ізраїльської армії додав, що їхні війська продовжуватимуть діяти на вулицях і тунелях — скрізь, де це потрібно.

Ізраїльська армія також підтвердила знищення військових активів бойовиків у цих тунелях та знищення близько 300 об'єктів, що належать ХАМАСу, за останні 24 години.

Що відомо про підземні тунелі під Газою

У повідомленні вказується, що ці тунелі, створені ХАМАС протягом приблизно останніх 15 років, відомі як "метро Гази". Ця розгалужена система служить для зберігання ракет і зброї і дозволяє бойовикам таємно пересуватися.

Нагадаємо, що посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський розповів про війну між його країною та бойовиками ХАМАС. Він каже, що терористи збудували мережу тунелів завдовжки 500 км для контрабанди зброї.

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