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ЦАХАЛ вступил в бой с боевиками ХАМАС в подземных тоннелях

31 октября 2023 14:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ЦАХАЛ вступил в бой с боевиками ХАМАС в подземных тоннелях
Израильские военные. Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Израильские оборонительные силы (ЦАХАЛ) начали операцию на территории Сектора Газа, столкнувшись с боевиками ХАМАСа в подземных тоннелях. В этой сети тоннелей была найдена и уничтожена военная техника противника.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

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Бои с боевиками в тоннелях

Главный командир Южного командования ЦАХАЛ Ярон Финкельман рассказал, что их войска активно атакуют позиции ХАМАС и других террористических групп в Газе.

"Наши бойцы сейчас на переднем крае боевых действий. Они участвуют в жестоких столкновениях, в результате которых многие террористы были убиты. Происходят прямые стычки и попытки установления связи с противником", — отметил Финкельман.

Представитель израильской армии добавил, что их войска будут продолжать действовать на улицах и в тоннелях — везде, где это требуется.

Израильская армия также подтвердила уничтожение военных активов боевиков в этих туннелях и уничтожение около 300 объектов, принадлежащих ХАМАС, за последние 24 часа.

Что известно про подземные тоннели под Газой

В сообщении указывается, что эти тоннели, созданные ХАМАСом в течение примерно последних 15 лет, известны как "метро Газы". Эта разветвленная система служит для хранения ракет и оружия и позволяет боевикам тайно перемещаться.

Напомним, что посол Израиля в Украине Михаил Бродский рассказал о войне между его страной и боевиками ХАМАС. Он говорит, что террористы построили сеть тоннелей протяженностью 500 км для контрабанды оружия.

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