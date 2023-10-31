ЦАХАЛ вступил в бой с боевиками ХАМАС в подземных тоннелях
Израильские оборонительные силы (ЦАХАЛ) начали операцию на территории Сектора Газа, столкнувшись с боевиками ХАМАСа в подземных тоннелях. В этой сети тоннелей была найдена и уничтожена военная техника противника.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Бои с боевиками в тоннелях
Главный командир Южного командования ЦАХАЛ Ярон Финкельман рассказал, что их войска активно атакуют позиции ХАМАС и других террористических групп в Газе.
"Наши бойцы сейчас на переднем крае боевых действий. Они участвуют в жестоких столкновениях, в результате которых многие террористы были убиты. Происходят прямые стычки и попытки установления связи с противником", — отметил Финкельман.
Представитель израильской армии добавил, что их войска будут продолжать действовать на улицах и в тоннелях — везде, где это требуется.
Израильская армия также подтвердила уничтожение военных активов боевиков в этих туннелях и уничтожение около 300 объектов, принадлежащих ХАМАС, за последние 24 часа.
Что известно про подземные тоннели под Газой
В сообщении указывается, что эти тоннели, созданные ХАМАСом в течение примерно последних 15 лет, известны как "метро Газы". Эта разветвленная система служит для хранения ракет и оружия и позволяет боевикам тайно перемещаться.
Напомним, что посол Израиля в Украине Михаил Бродский рассказал о войне между его страной и боевиками ХАМАС. Он говорит, что террористы построили сеть тоннелей протяженностью 500 км для контрабанды оружия.
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