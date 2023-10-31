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ЦАХАЛ показав, як зачищує палестинські житлові квартали

31 жовтня 2023 15:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЦАХАЛ показав, як зачищує палестинські житлові квартали
Військові ЦАХАЛ у секторі Гази. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Газі продовжуються жорстокі вуличні бої. ЦАХАЛ зачищує палестинські житлові квартали.

Відео, як ЦАХАЛ проводить зачищення, поширилося у соцмережах.

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Вуличні бої в Газі

На відео можна побачити зруйновані будівлі в Газі внаслідок бойових дій та військових ЦАХАЛ. Наразі там тривають вуличні бої. Також на відео видно, як по місту їздить військова техніка.

Заручники, яких утримує ХАМАС

Речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі розповів, що кількість заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, зросла до 240. 

За його словами, ця цифра не остаточна, оскільки військові вивчають нову інформацію. 

Це число не включає чотирьох заручниць, які були звільнені терористами, а також військовослужбовицю, яку врятували з полону військові ЦАХАЛ.

Наразі десятки цивільних вважають зниклими безвісти. Їхня доля невідома.

Нагадаємо, ізраїльські оборонні сили (ЦАХАЛ) розпочали операцію на території сектору Газа, зіткнувшись із бойовиками ХАМАС у підземних тунелях. У цій мережі тунелів було знайдено та знищено військову техніку противника.

Також ми писали, що посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський розповів про війну між його країною та бойовиками ХАМАС. Він каже, що терористи збудували мережу тунелів завдовжки 500 км для контрабанди зброї.

Додамо, внаслідок нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль загинули 25 українців. Ще декілька сотень перебуває у заручниках в Газі. Терористи використовують їх як "живий щит".

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