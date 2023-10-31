ЦАХАЛ показал, как зачищает палестинские жилые кварталы

Военные ЦАХАЛ в секторе Газа. Фото: скриншот с видео

В Газе продолжаются жестокие уличные бои. ЦАХАЛ зачищает палестинские жилые кварталы.

Видео, как ЦАХАЛ производит зачистку, распространилось в соцсетях.

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Уличные бои в Газе

На видео можно увидеть разрушенные здания в Газе в результате боевых действий и военных ЦАХАЛ. Сейчас там продолжаются уличные бои. Также на видео видно, как по городу ездит военная техника.

Заложники, удерживаемые ХАМАС

Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари рассказал, что количество заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, возросло до 240.

По его словам, эта цифра не окончательная, поскольку военные изучают новую информацию.

Это число не включает четырех заложниц, освобожденных террористами, а также военнослужащую, которую спасли с плена военные ЦАХАЛ.

В настоящее время десятки гражданских считаются пропавшими без вести. Их судьба неизвестна.

Напомним, израильские оборонные силы (ЦАХАЛ) приступили к операции на территории сектора Газа, столкнувшись с боевиками ХАМАС в подземных тоннелях. В этой сети тоннелей была найдена и уничтожена военная техника противника.

Также мы писали, что посол Израиля в Украине Михаил Бродский рассказал о войне между его страной и боевиками ХАМАС. Он говорит, что террористы построили сеть тоннелей протяженностью 500 км для контрабанды оружия.

Добавим, в результате нападения боевиков ХАМАСа на Израиль погибли 25 украинцев. Еще несколько сотен находятся в заложниках в Газе. Террористы используют их как "живой щит".