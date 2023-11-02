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Израиль вошел в сектор Газа — ЦАХАЛ окружает город и готовится к штурму

2 ноября 2023 23:07
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Илья Рябинин
редактор
Израиль вошел в сектор Газа — ЦАХАЛ окружает город и готовится к штурму
ЦАХАЛ в секторе Газа. На переднем плане виден танк "Меркава". Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Израильская армия вошла в сектор Газа и начала городские бои. В настоящее время ЦАХАЛ окружает город, чтобы завершить подготовку к штурму.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на начальника генштаба Армии обороны Израиля Герци Галеви.

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"Мы продвинулись на еще один значительный этап войны. Силы находятся в центре северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его, углубляют наземное наступление и преуспевают", — заявил Галеви, выступая на одной из авиабаз ЦАХАЛа.

Он добавил, что израильские войска ведут боевые действия в условиях плотной и сложной городской застройки, что требует профессионального ведения боя и мужества.

По словам Галеви, военные вступают в ближний бой только после точной разведки и при огневой поддержке с воздуха и моря. Он отметил, что с начала наземной операции в секторе Газа погибли 18 израильских солдат. В данный момент израильские армейцы готовятся к штурму.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска продвинулись дальше, чем на окраине города Газа.

"Мы находимся на пике боя. Мы добились поразительных успехов и прошли окраины города Газа. Мы продвигаемся вперед", — говорится в заявлении канцелярии израильского политика.

Отметим, что израильские военные 2 ноября продвинулись в город Газа, но встретили сопротивление боевиков ХАМАСа, которые обстреливали израильских армейцев из минометов. Лишь появление танков израильских танков "Меркава" смогло переломить ход боя в пользу ЦАХАЛа.

Напомним, что ранее Йемен официально объявил войну Израилю, и пригрозил мощной атакой. Тем временем США и Израиль планируют введение в Газу контингент "многонациональных сил", или миротворцев ООН.

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