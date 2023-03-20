Блінкен висловив сумніви щодо "мирного плану" Китаю

Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що світ "не повинен бути обдуреним" Китаєм, який пропонує "мирний план" щодо припинення війни в Україні. Він висловив скептицизм.

Про це повідомляє The Guardian.

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Блінкен зазначив, що "мирні" пропозиції Китаю можуть бути "тактикою затягування часу", щоб допомогти російський військовим в Україні.

"Світ не повинен бути обдуреним жодним тактичним кроком росії, підтриманим Китаєм чи будь-якою іншою країною, щоб заморозити війну на своїх умовах", — заявив Блінкен.

Державний секретар США наголосив, що візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до рф після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна, свідчить про те, що Пекін не вважає, що кремль повинен нести відповідальність за свої звірства в Україні.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав свій візит до москви "новим імпульсом" у відносинах з рф. Він упевнений, що розвиток відносин між двома країнами принесе не лише вигоду, а й значний внесок у прогрес усього світу.

Також ми писали, що лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до москви на переговори з президентом росії володимиром путіним. Російський диктатор вже заявив, що готовий "обговорити мирний план Китаю" щодо України.

Додамо, Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що для успішної реалізації "мирного плану" Китаю — росія повинна капітулювати або вивести свої війська з території України. Він зазначив, що це найголовніший пункт.