Блинкен выразил сомнения по поводу "мирного плана" Китая
Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что мир "не должен быть обманутым" Китаем, предлагающим "мирный план" по прекращению войны в Украине. Он выразил скептицизм.
Об этом сообщает The Guardian.
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Блинкен отметил, что "мирные" предложения Китая могут быть "тактикой затягивания времени", чтобы помочь российским военным в Украине.
"Мир не должен быть обманутым ни одним тактическим шагом россии, поддержанным Китаем или какой-либо другой страной, чтобы заморозить войну на своих условиях", — заявил Блинкен.
Государственный секретарь США подчеркнул, что визит президента Китая Си Цзиньпина в россию после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест путина, свидетельствует о том, что Пекин не считает, что кремль должен нести ответственность за свои зверства в Украине.
Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин назвал свой визит в москву "новым импульсом" в отношениях с рф. Он уверен, что развитие отношений между двумя странами принесет не только выгоду, но и значительный вклад в прогресс по всему миру.
Также мы писали, что лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в москву на переговоры с президентом россии владимиром путиным. Российский диктатор уже заявил, что готов "обсудить мирный план Китая" по Украине.
Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что для успешной реализации "мирного плана" Китая — россия должна капитулировать или вывести свои войска с территории Украины. Он отметил, что это самый главный пункт.