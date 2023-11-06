Блогер зі США пробив в Африці своїм коштом 100 водних свердловин для півмільйона людей

Американський блогер Mr.Beast в Африці під час буріння водної свердловини. Фото: скріншот

Американський блогер-філантроп Джеймс Дональдсон, також відомий за творчим псевдонімом Mr.Beast пробив в Африці 100 свердловин власним коштом. Таким чином водою були забезпечені більше півмільйона осіб.

Відповідне відео він опублікував на YouTube.

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Свердловини збудували в Кенії, Зімбабве, Уганді, Сомалі та Камеруні. За словами блогера, доступ до питної води отримали понад півмільйона людей.

"Можна подумати, що для подібного будуть потрібні ресурси та фінансування великого уряду, але це не так. Ця проблема вирішувана, і людство має докласти зусиль для її вирішення", — говорить у ролику Дональдсон.

Ютубер окреслив коло проблем, на які натрапили африканці через ускладнення доступу до чистої води: одні ризикували захворіти через вживання брудної води, а іншим доводилося регулярно долати небезпечний шлях через джунглі, аби її набрати.

Крім свердловин, він подарував деяким школам нові комп'ютери, меблі та велосипеди. Також Дональдсон закликав глядачів жертвувати гроші його благодійної організації, коштом яких відкриються нові свердловини.

Менше ніж за добу відео переглянули понад 33 млн людей.

Mr.Beast — що відомо

Відзначимо, що Дональдсону 25 років, а його канал на YouTube має 207 мільйонів підписників. Він відомий своїм екстравагантним контентом. У минулих відео він демонстрував, як оплачує операції з відновлення зору 1000 незрячим, або як роздає дітям iPhone під час Геловіна. Деяких інтернет-користувачів захоплює його творчість, а інші критикують блогера, називаючи його "багатим білим з комплексом бога".

Нагадаємо, що раніше в США стався цікавий випадок, коли штучний інтелект допоміг чоловіку отримати роботу, в якій він нічого не тямить. Натомість науковці знайшли таємничі гігантські споруди під поверхнею Африки.