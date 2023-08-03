Хотіли до ЄС: четверо нігерійців небезпечним способом перетнули 5600 км океану

Нігерійські мігранти на кормовому веслі суховантажного судна. Фото: скриншот з відео Reuters

Біженці з Нігерії два тижні пливли на кормовому веслі суховантажного судна, щоб потрапити до Європи. Однак на мандрівників чекало розчарування.

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Як біженці з Нігерії потрапили на корабель

Економічні труднощі, політична нестабільність і злочинність не залишили біженцям іншого вибору, окрім як покинути рідну Нігерію. Найбільш густонаселена країна Африки має давні проблеми насильства та бідності, а викрадення є ендемічним.

Так, нігерієць на ім'я Роман Ебімене Фрайдей розповів,що його ризикована подорож почалася 27 червня, коли друг-рибалка доправив його до корми судна Ken Wave під прапором Ліберії, що стояло в Лагосі, і залишив його біля керма.

На свій подив, Фрайдей побачив там трьох незнайомців, які чекали, поки корабель відпливе. Чоловік боявся, що вони можуть кинути його в море будь-якої миті. Однак, коли корабель рушив, Фрайдей сказав, щоб четверо чоловіків доклали всіх зусиль, щоб їх не виявив екіпаж корабля, який міг також позбутися непрошених гостей.

"Можливо, якщо б вони спіймали нас, то кинули б у воду. Тож ми навчилися ніколи не шуміти", — сказав він.

Серед мандрівників був і 38-річний Танкгод Опеміпо Метью Єйе, п’ятидесятницький служитель зі штату Лагос. Чоловік розповів, що мусив тікати з Нігерії, бо його ферма з виробництва арахісу та пальмової олії була зруйнована повенями цього року, залишивши його та його родину без даху над головою. Тож Єйе сподівається, що рідні приєднаються до нього на новому місці.

Подорож виявилася непростою. Проводити два тижні на відстані від Атлантичного океану було небезпечно. Фрайдей розповів, що для запобігання падінню у воду чоловіки обтягнули сітку навколо керма та прив’язали себе до неї мотузкою. Коли він подивився вниз, то сказав, що бачить "велику рибу, як-от китів і акул".

До того ж через тісняву та шум двигуна сон був рідким і ризикованим. А на десятий день безбілетні пасажири залишилися без їжі та води. За словами мандрівників, вони вижили лише завдяки питтю морської води. Після чого їхня смертельно небезпечна мандрівка протяжністю 5600 км закінчилася порятунком.

"Це був жахливий досвід для мене", — сказав Танкгод Опеміпо Метью Єйе.

Однак виявилось, що до омріяної Європи мігранти так і не допливли. Чоловіки опинилися на іншому боці Атлантики — у Бразилії.

Двох мігрантів на їхнє прохання доправили назад до Нігерії, тоді як Єйе та Фрайдей подали заяву на надання притулку в Бразилії.

"Я молюся, щоб уряд Бразилії змилосердився наді мною", — сказав Фрайдей, який уже один раз намагався втекти з Нігерії на кораблі, але був заарештований тамтешньою владою.

Батько Паоло Парізе, священик із притулку Сан-Паулу у Бразилії, сказав, що він уже стикався з іншими мігрантами.

"Люди роблять неймовірні та дуже небезпечні речі", — зазначив він.

Нагадаємо, незабаром з'являться нові умови в'їзду до ЄС для українців.

Також ми писали, що у Чикаго висадили з літака пасажира бізнес-класу, який летів до Амстердама.