Хотели в ЕС: четверо нигерийцев опасным способом пересекли 5600 км океана

Нигерийские мигранты на кормовом весле сухогруза. Фото: скриншот с видео Reuters

Беженцы из Нигерии две недели плыли на кормовой весле сухогруза, чтобы попасть в Европу. Однако путешественников ждало разочарование.

Об этом пишет Reuters.

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Экономические трудности, политическая нестабильность и преступность не оставили беженцам иного выбора, кроме как покинуть родную Нигерию. Наиболее густонаселенная страна Африки имеет давние проблемы насилия и бедности, а похищение эндемично.

Так, нигериец по имени Роман Эбимене Фрайдей рассказал, что его рискованное путешествие началось 27 июня, когда друг-рыбак доставил его на корму судна Ken Wave под флагом Либерии, стоящим в Лагосе, и покинул его у руля.

К своему удивлению, Фрайдей увидел там троих незнакомцев, ожидавших, пока корабль отплывет. Мужчина боялся, что они могут бросить его в море в любой момент. Однако, когда корабль тронулся, Фрайдей сказал, чтобы четверо мужчин приложили все усилия, чтобы их не обнаружил экипаж корабля, который мог избавиться от непрошеных гостей.

"Возможно, если бы они поймали нас, то бросили бы в воду. Поэтому мы научились никогда не шуметь" , — сказал он.

Среди путешественников был и 38-летний Танкгод Опемипо Мэтью Ейе, пятидесятнический служитель из штата Лагос. Мужчина рассказал, что должен был бежать из Нигерии, потому что его ферма по производству арахиса и пальмового масла была разрушена наводнениями в этом году, оставив его и его семью без крова. Ейе надеется, что родные присоединятся к нему на новом месте.

Путешествие оказалось непростым. Проводить две недели вдали от Атлантического океана было опасно. Фрайдей рассказал, что для предотвращения падения в воду мужчины обтянули сетку вокруг руля и привязали себя к ней веревкой. Когда он посмотрел вниз, то сказал, что видит "большую рыбу, таких как китов и акул".

К тому же из-за тесноты и шума двигателя сон был редким и рискованным. А на десятый день безбилетные пассажиры остались без еды и воды. По словам путешественников, они выжили только благодаря питью морской воды. После чего их смертельно опасное путешествие, протяженностью 5600 км, закончилось спасением.

"Это был ужасный опыт для меня" , — сказал Танкгод Опемипо Мэтью Ейе.

Однако оказалось, что мечта о Европе так и не сбылась. Мужчины оказались на другой стороне Атлантики – в Бразилии.

Двоих мигрантов по их просьбе отправили обратно в Нигерию, тогда как Ейе и Фрайдей подали заявление на предоставление убежища в Бразилии.

"Я молюсь, чтобы правительство Бразилии сжалилось надо мной", — сказал Фрайдей, который уже однажды пытался бежать из Нигерии на корабле, но был арестован тамошними властями.

Отец Паоло Паризе, священник из приюта Сан-Паулу в Бразилии, сказал, что он сталкивался с другими мигрантами.

"Люди делают невероятные и очень опасные вещи" , — отметил он.

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