Блоггер из США пробил в Африке за свой счет 100 водных скважин для полумиллиона человек

Американский блоггер Mr.Beast в Африке во время бурения водной скважины. Фото: скриншот

Американский блоггер-филантроп Джеймс Дональдсон, также известный по творческому псевдониму Mr.Beast пробил в Африке 100 скважин за свой счет. Таким образом, водой были обеспечены более полумиллиона человек.

Соответствующее видео он опубликовал на YouTube.

Читайте также:

Блогер снабдил африканцев водой

Скважины построили в Кении, Зимбабве, Уганде, Сомали и Камеруне. По словам блоггера, доступ к питьевой воде получили более полумиллиона человек.

"Можно подумать, что для подобного потребуются ресурсы и финансирование крупного правительства, но это не так. Эта проблема решаема, и человечество должно приложить усилия для ее решения", — говорит в ролике Дональдсон.

Ютубер очертил круг проблем, с которыми столкнулись африканцы из-за осложнений доступа к чистой воде: одни рисковали заболеть из-за употребления грязной воды, а другим приходилось регулярно преодолевать опасный путь через джунгли, чтобы ее набрать.

Кроме скважин он подарил некоторым школам новые компьютеры, мебель и велосипеды. Также Дональдсон призвал зрителей жертвовать деньги его благотворительной организации, за счет которых откроются новые скважины.

Меньше чем за сутки видео просмотрели более 33 млн человек.

Mr.Beast - что известно

Отметим, что Дональдсону 25 лет, а его канал на YouTube имеет 207 миллионов подписчиков. Он известен своим экстравагантным контентом. В прошлых видео он демонстрировал, как оплачивает операции по восстановлению зрения 1000 слепым, или как раздает детям iPhone во время Геловина. Некоторых интернет-пользователей увлекает его творчество, а другие критикуют блоггера, называя его "богатым белым с комплексом бога".

Напомним, что ранее в США произошел интересный случай, когда искусственный интеллект помог мужчине получить работу, в которой он ничего не понимает. Ученые нашли таинственные гигантские сооружения под поверхностью Африки.