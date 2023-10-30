Бойовики ХАМАС оприлюднили фото Медведчука та заявили, що він полонений офіцер ЦАХАЛ

Арештований Володимир Медведчук. Фото: СБУ

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС похвалилися затриманням "ізраїльського офіцера". Вони виклали в мережу фотографію кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це повідомляють пабліки у Telegram.

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Терористична організація ХАМАС похвалилася, що нібито полонила ізраїльського офіцера Іцхака Бріка. Бойовики стверджують, що він був одним із тих, хто керував підготовкою Армії оборони Ізраїлю до наземної операції в секторі Гази.

Проте із затриманням офіцера виник нюанс: палестинські ЗМІ поширили замість Бріка фото Віктора Медведчука — українського олігарха, колабораціоніста і кума президента Росії Володимира Путіна.

Наразі пост ХАМАС у Twitter про полон Медведчука видалено.

Раніше ми повідомляли, що колишній український депутат Віктор Медведчук став власником нової яхти-винищувача. Стало відомо, що її вартість близько 10 млн доларів.

Нагадуємо, що зрадник України Віктор Медведчук подав у суд на Верховну Раду України. Він хоче оскаржити позбавлення його громадянства України.