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Боевики ХАМАС обнародовали фото Медведчука и заявили, что он пленник офицер ЦАХАЛ

30 октября 2023 19:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Боевики ХАМАС обнародовали фото Медведчука и заявили, что он пленник офицер ЦАХАЛ
Арестованнй Владимир Медведчук. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Боевики террористической группировки ХАМАС похвастались задержанием "израильского офицера". Они выложили в сеть фотографию кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщают паблики в Telegram.

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Террористическая организация ХАМАС похвасталась, что якобы пленила израильского офицера Ицхака Брика. Боевики утверждают, что он был одним из руководивших подготовкой Армии обороны Израиля к наземной операции в секторе Газа.

Однако с задержанием офицера возник нюанс: палестинские СМИ распространили вместо Брика фото Виктора Медведчука – украинского олигарха, коллаборациониста и кума президента России Владимира Путина.

В данный момент пост ХАМАС в Twitter о "пленении" Медведчука удален.

Ранее мы сообщали, что бывший украинский депутат Виктор Медведчук стал владельцем новой яхты-истребителя. Стало известно, что ее стоимость около 10 млн. долларов.

Напомним, что предатель Украины Виктор Медведчук подал в суд на Верховную Раду Украины. Он хочет оспорить лишение его гражданства Украины.

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