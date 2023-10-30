Боевики ХАМАС обнародовали фото Медведчука и заявили, что он пленник офицер ЦАХАЛ
Боевики террористической группировки ХАМАС похвастались задержанием "израильского офицера". Они выложили в сеть фотографию кума Путина Виктора Медведчука.
Об этом сообщают паблики в Telegram.
ХАМАС взял в плен "офицера ЦАХАЛ" Медведчука
Террористическая организация ХАМАС похвасталась, что якобы пленила израильского офицера Ицхака Брика. Боевики утверждают, что он был одним из руководивших подготовкой Армии обороны Израиля к наземной операции в секторе Газа.
Однако с задержанием офицера возник нюанс: палестинские СМИ распространили вместо Брика фото Виктора Медведчука – украинского олигарха, коллаборациониста и кума президента России Владимира Путина.
В данный момент пост ХАМАС в Twitter о "пленении" Медведчука удален.
Ранее мы сообщали, что бывший украинский депутат Виктор Медведчук стал владельцем новой яхты-истребителя. Стало известно, что ее стоимость около 10 млн. долларов.
Напомним, что предатель Украины Виктор Медведчук подал в суд на Верховную Раду Украины. Он хочет оспорить лишение его гражданства Украины.
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