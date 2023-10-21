Бойовики ХАМАСу звільнили двох заручниць

Американки Джудіт Тай Раанан (праворуч) і її дочка Наталі Шошана Раанан поруч з ізраїльськими військовими. Фото: Reuters

Терористи ХАМАСУ відпустили двох заручниць американок 59-річну Джудіт Тай Раанан та її 17-річну дочку Наталі Шошану, які родом із Чикаго, що в США. Їх передали ізраїльським військовим на кордоні Сектора Гази.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що наразі жінки вже возз’єдналися з родиною в Ізраїлі після майже двотижневого утримання терористами ХАМАСу. Їх звільнення підтвердили з обох сторін — прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та речник ХАМАСУ, який наголосив, що жінки були звільнені "з гуманітарних причин" у відповідь на посередництво Катару.

Американки Джудіт Тай Раанан і її дочка Наталі Шошана Раанан. Фото: Reuters

Батько звільненої 17-річної дівчини розповів, що говорив із донькою телефоном і запевнив, що вона себе добре почуває.

Зазначається, що матір і дочку викрали, коли вони поїхали на святкування єврейських свят неподалік кордону з Сектором Гази. Жінки перебували серед 200 інших заручників, яких викрав ХАМАС під час вторгнення 7 жовтня.

За даними видання, звільнення американок є "першим кроком", наразі "ведуться дискусії щодо нових звільнень".

Нагадаємо, що нещодавно, 17 жовтня, бойовики ХАМАС вперше опублікували відео з ізраїльтянами, яких взяли у заручники. На кадри потрапила поранена 21-річна жінка, яку викрали з фестивалю Supernova.

Також ми писали, що Міністерство фінансів США 18 жовтня запровадило санкції проти бойовиків ХАМАС. Причиною для цього став напад терористів на Ізраїль.