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Боевики ХАМАСа освободили двух заложниц

21 октября 2023 06:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Боевики ХАМАСа освободили двух заложниц
Американки Джудит Тай Раанан (справа) и ее дочь Натали Шошана Раанан рядом с израильскими военными. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Террористы ХАМАС отпустили двух заложниц американок 59-летнюю Джудит Тай Раанан и ее 17-летнюю дочь Натали Шошану, которые родом из Чикаго в США. Их передали израильским военным на границе Сектора Газа.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что женщины уже воссоединились с семьей в Израиле после почти двухнедельного содержания террористами ХАМАСа. Их освобождение подтвердили с обеих сторон — премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и спикер ХАМАС, который подчеркнул, что женщины были освобождены "по гуманитарным причинам" в ответ на посредничество Катара.

Американки Джудит Тай Раанан и ее дочь Натали Шошана Раанан. Фото: Reuters

Отец освобожденной 17-летней девушки рассказал, что говорил с дочерью по телефону и заверил, что она себя хорошо чувствует.

Отмечается, что мать и дочь похитили, когда они уехали на празднование еврейских праздников недалеко от границы с Сектором Газа. Женщины находились среди 200 других заложников, похищенных ХАМАСом во время вторжения 7 октября.

По данным издания, освобождение американок является "первым шагом", сейчас "ведутся дискуссии о новых освобождениях".

Напомним, что недавно, 17 октября, боевики ХАМАС впервые опубликовали видео с израильтянами, взятыми в заложники. На кадры попала раненая 21-летняя женщина, похищенная с фестиваля Supernova.

Также мы писали, что Министерство финансов США 18 октября ввело санкции против боевиков ХАМАС. Причиной тому стало нападение террористов на Израиль.

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