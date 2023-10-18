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США ввели санкції проти ХАМАС

18 жовтня 2023 17:51
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Ілля Рябінін
редактор
США ввели санкції проти ХАМАС
Терорист ХАМАС за кулеметом. Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністерство фінансів США сьогодні, 18 жовтня, запровадило санкції проти бойовиків ХАМАС. Причиною для цього став напад терористів на Ізраїль.

Про це повідомляється на офіційному сайті американського Мінфіну.

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"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції щодо десяти ключових членів терористичного угруповання ХАМАС, його бойовиків і фінансових посередників у Газі й інших місцях, зокрема Судану, Туреччини, Алжиру і Катару", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що це спрямовано проти членів, які керують активами в секретному інвестиційному портфелі ХАМАС, фінансового посередника в Катарі, в якого тісні зв'язки з іранським режимом, ключового командира ХАМАС, а також біржі віртуальної валюти, яка базується в Газі, та її оператора.

За повідомленням міністерки фінансів США Джанет Єллен, Сполучені Штати вживають швидких і рішучих дій, щоб переслідувати фінансистів і посібників ХАМАС після жорстокої різанини ізраїльських громадян, включно з дітьми.

Під санкції потрапили:

  • Муса Дудін;
  • Абдельбасіт Хайр;
  • Амер Альшава;
  • Ахмед Джахлеб;
  • Айман Аль-Дувайк;
  • Валід Джадаллах;
  • Мухаммад Насралла;
  • Ахмед Алакад;
  • Айман Нофаль.

Також під обмеження потрапила компанія Buy Cash Money and Money Transfer Company, яка надає послуги з переказу грошей та обміну криптовалюти.

Нагадаємо, що не так давно в ізраїльській армії заявили про ліквідацію високопоставленого бойовика ХАМАС Усаму Мазіні, який відповідав за полонених. Також бойовики оприлюднили відео, на якому засвітили своїх заручників. 

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