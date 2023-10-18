США ввели санкції проти ХАМАС

Терорист ХАМАС за кулеметом. Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Міністерство фінансів США сьогодні, 18 жовтня, запровадило санкції проти бойовиків ХАМАС. Причиною для цього став напад терористів на Ізраїль.

Про це повідомляється на офіційному сайті американського Мінфіну.

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"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції щодо десяти ключових членів терористичного угруповання ХАМАС, його бойовиків і фінансових посередників у Газі й інших місцях, зокрема Судану, Туреччини, Алжиру і Катару", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що це спрямовано проти членів, які керують активами в секретному інвестиційному портфелі ХАМАС, фінансового посередника в Катарі, в якого тісні зв'язки з іранським режимом, ключового командира ХАМАС, а також біржі віртуальної валюти, яка базується в Газі, та її оператора.

За повідомленням міністерки фінансів США Джанет Єллен, Сполучені Штати вживають швидких і рішучих дій, щоб переслідувати фінансистів і посібників ХАМАС після жорстокої різанини ізраїльських громадян, включно з дітьми.

Під санкції потрапили:

Муса Дудін;

Абдельбасіт Хайр;

Амер Альшава;

Ахмед Джахлеб;

Айман Аль-Дувайк;

Валід Джадаллах;

Мухаммад Насралла;

Ахмед Алакад;

Айман Нофаль.

Також під обмеження потрапила компанія Buy Cash Money and Money Transfer Company, яка надає послуги з переказу грошей та обміну криптовалюти.

Нагадаємо, що не так давно в ізраїльській армії заявили про ліквідацію високопоставленого бойовика ХАМАС Усаму Мазіні, який відповідав за полонених. Також бойовики оприлюднили відео, на якому засвітили своїх заручників.