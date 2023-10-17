Військові Ізраїлю знищили одного з керівників ХАМАСу, який відповідав за в'язнів

Військові Ізраїля. Фото: із соцмереж

Ізраїльські військові знищили одного з керівників палестинської радикальної організації ХАМАС в Секторі Газа. Він відповідав за в'язнів ХАМАС і керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю.

Про це повідомили в Армії оборони Ізраїлю (IDF) та Служби безпеки Ізраїлю (ISA).

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Зазначається, що ізраїльські військові вбили Усаму Мазіні, він був головою шури (ради) терористичної організації ХАМАС у Секторі Газа та відповідав за в'язнів ХАМАС. Окрім того, він керував терористичною діяльністю проти Ізраїлю.

Нагадаємо, що Ізраїль завдав авіаудару по багатоповерховому будинку в Рафаху на півдні Сектору Гази. Внаслідок цього п'ятеро людей загинули.

Також ми писали, що Міністерство закордонних справ Ірану заявляє, що бойовики ХАМАС готові звільнити майже 200 заручників, яких утримують, якщо Ізраїль припинить повітряні удари по Сектору Гази. Натомість терористи не визнали своє схвалення такого жесту.

Додамо, в Ізраїлі внаслідок терористичної атаки з боку ХАМАС загинули 12 громадян України. Вісім наших земляків і досі вважаються зниклими безвісти.

Окрім того, нещодавно до Національного центру судової медицини Ізраїлю доставили понад 900 тіл, жертв терористичного нападу ХАМАС, яких наразі намагаються ідентифікувати криміналісти. Однак, серед них є близько 297, яких впізнати неможливо.