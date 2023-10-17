Военные Израиля уничтожили одного из руководителей ХАМАСа, который отвечал за заключенных

Военные Израиля. Фото: из соцсетей

Израильские военные уничтожили одного из руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС в Секторе Газа. Он отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.

Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (IDF) и Службе безопасности Израиля (ISA).

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Отмечается, что израильские военные убили Усаму Мазини, он являлся главой шуры (совета) террористической организации ХАМАС в Секторе Газа и отвечал за заключенных ХАМАС. Кроме того, он руководил террористической деятельностью против Израиля.

Напомним, что Израиль нанес авиаудар по многоэтажному дому в Рафахе на юге Сектора Газа. В результате пять человек погибли.

Также мы писали, что Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что боевики ХАМАС готовы освободить почти 200 заложников, удерживаемых, если Израиль прекратит воздушные удары по Сектору Газа. Вместо этого террористы не признали свое одобрение такого жеста.

Добавим, в Израиле в результате террористической атаки со стороны ХАМАС погибли 12 граждан Украины. Восемь наших земляков до сих пор считаются пропавшими без вести.

Кроме того, недавно в Национальный центр судебной медицины Израиля доставили более 900 тел, жертв террористического нападения ХАМАС, которых пытаются идентифицировать криминалисты. Однако среди них около 297, которых узнать невозможно.